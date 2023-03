Slovenska klasika, ki pogreje telo in dušo.

Sestavine:

Žganci

30 dag ajdove moke

20 dag belega zdroba

žlička soli

voda

mast z ocvirki

Gobova juha

2 l vode

10 dag svežih ali zamrznjenih jurčkov

5 dag suhih jurčkov

10 dag svežih ali zamrznjenih lisičk

česen, peteršilj, poper v zrnu, lovor in majaron

sol

žlica moke

kis

Postopek:

Lonec napolnimo z vodo, posolimo in zavremo. Ajdovo moko in beli zdrob zmešamo ter vsujemo v vodo, v sredini zmesi s kuhalnico naredimo luknjo in pustimo, da vre 20 minut. Nato odstavimo, odlijemo vodo in z vilicami natrgamo v žgance.

Gobe poparimo z vrelo vodo in jih damo kuhati v slan krop. Dodamo česen, peteršilj, poper v zrnu, lovor in majaron ter pustimo, da vre 20 minut. Iz žlice moke in vode naredimo podmet, da juho zgostimo, nato dodamo še malo kisa in pustimo, da vre še deset minut.

V ponvi segrejemo svinjsko mast z ocvirki. Ko zacvrči, zabelimo žgance, lahko pa tudi juho.