Razglasili najboljše restavracije na svetu, med njimi tudi slovenska #video

Foto: The World's 50 Best Restaurants

V torek so v Antwerpnu v Belgiji razglasili letošnji izbor 50 najboljših restavracij na svetu (World's 50 Best Restaurants), ki velja za enega najprestižnejših kulinaričnih oziroma gostinskih izborov na svetu.

Velik uspeh je dosegla tudi kobariška Hiša Franko: potem ko so jo leta 2019 uvrstili na 38. mesto (lani lestvice najboljših zaradi pandemije niso razglasili), se je restavracija Ane Roš letos povzpela na 21. mesto.

Za najboljšo restavracijo na svetu pa so razglasili restavracijo Noma v Köbenhavnu, eno najslavnejših kulinaričnih institucij na svetu. Tamkajšnji kuharski mojster Rene Redzepi velja za enega najzaslužnejših za globalno priljubljenost nordijske kulinarike, iz Nome se je pravilo lokalno-sezonsko-trajnostno razširilo v kuhinje po svetu in postalo slogan, ki ga ponavlja praktično vsak kuhar.

Sinočnje slavje v Nomi:

Noma je naziv najboljše restavracije pred tem osvojila že štirikrat, v letih 2010, 2011, 2012 in 2014, tokrat pa ga je odnesla zadnjič. Od leta 2019 namreč velja novo pravilo, po katerem so vse zmagovalne restavracije izločene iz glasovanja - za Nomo to ni veljalo, ker so restavracijo na prvotni lokaciji zaprli in jo odprli na novi.

Tudi na drugo mesto lestvice najboljših restavracij na svetu se je uvrstila köbenhavnska, to je restavracija Geranium, na tretjem mestu pa je baskovska Asador Etxebarri. V prvi deseterici so še Central (Lima, Peru), Disfrutar (Barcelona, Španija), Frantzen (Stockholm, Švedska), Maido (Lima, Peru), Odetter (Singapur), Pujol (Ciudad de Mexico, Mehika) in The Chairman (Hongkong).

