V sredo so v Amsterdamu razkrili aktualno lestvico 100 najboljših kuharskih mojstrov na svetu, The Best Chef Awards, ki jo s svojimi glasovi ustvarjajo kulinarični pisci in blogerji ter drugi poznavalci in ljubitelji vrhunske kulinarike.

Za najboljšega kuharskega mojstra na svetu je obveljal Dabiz Muñoz, čigar madridska restavracija DiverXO ima tri Michelinove zvezdice, na visoko sedmo mesto pa se je povzpela Slovenka Ana Roš iz kobariške Hiše Franko.

V Kobarid je potovalo še eno veliko priznanje - Hrvatico Mašo Salopek, ki v Hiši Franko vodi slaščičarski del kuhinje, so razglasili za najboljšo slaščičarko na svetu.

"Z nadarjeno in motivirano, lojalno, prelepo, mlado in ne tako mlado ter svobodomiselno ekipo Hiše Franko je edina meja nebo," je ob uspehu na izboru prek Instagrama sporočila Roševa. Njena Hiša Franko je lani, ko je sloviti kulinarični vodnik Michelin prvič ocenjeval slovenske restavracije, prejela dve zvezdici. Nove ocene za Slovenijo bo Michelin razkril prihodnji teden.

