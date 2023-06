Razglasili najboljše restavracije na svetu, med njimi tudi slovenska

V Valencii v Španiji so v torek razglasili aktualno lestvico 50 najboljših restavracij na svetu, na njenem vrhu se je znašla restavracija Central v perujskem glavnem mestu Lima.

"Svet se prehitro vrti in včasih je kaj izrečeno in storjeno brez posledic," je ob osvojitvi prvega mesta najboljših izjavil Virgilio Martinez, ki z ženo Pio Leon v Centralu daje poudarek raziskovanju perujske kulture, tradicije, edinstvenega okolja in sestavin, "želiva si, da bi v naši panogi bilo več kredibilnosti in odgovornosti. Ne gre za to, da si najboljši ali na prvem mestu, ampak za to, kaj počneš vsak dan, kako skušaš doseči svoje cilje in se dokopati do resnice."

Virgilio Martinez in Pia Leon Foto: Profimedia

Na lestvici 50 najboljših je tudi restavracija iz Slovenije, kobariška Hiša Franko, ki se v ta izbor redno uvršča že nekaj let, lani je bila na 34., predlani pa na 21. mestu. Ob letošnjem dosežku je kuharska mojstrica Ana Roš, ki vodi Hišo Franko, sporočila, da po njenem mnenju ne bi bil mogoč brez "neomajnega talenta izjemnega tima Hiše Franko". "Njihova strast in predanost k odličnosti sta gonilna sila našega uspeha," je poudarila.

50 najboljših restavracij na svetu za leto 2023:

Central, Lima, Peru Disfrutar, Barcelona, Španija Diverxo, Madrid, Španija Asador Etxebarri, Atxondo, Španija Alchemist, Koebenhavn, Danska Maido, Lima, Peru Lido 84, Gardone Riviera, Italija Atomix, New York, ZDA Quintonil, Ciudad de Mexico, Mehika Table by Bruno Verjus, Pariz, Francija Trèsind Studio, Dubaj, ZAE A Casa do Porco, Sao Paulo, Brazilija Pujol, Ciudad de Mexico, Mehika Odette, Singapur Le Du, Bangkok, Tajska Reale, Castel di Sangro, Italija Gaggan Anand, Bangkok, Tajska Steirereck, Dunaj, Avstrija Don Julio, Buenos Aires, Argentina Quique Dacosta, Dénia, Španija Den, Tokio, Japonska Elkano, Getaria, Španija Kol, London, Združeno kraljestvo Septime, Pariz, Francija Belcanto, Lizbona, Portugalska Schloss Schauenstein, Furstenau, Švica Florilège, Tokio, Japonska Kjolle, Lima, Peru Boragó, Santiago, Čile Frantzén, Stockholm, Švedska Mugaritz, San Sebastian, Španija Hiša Franko, Kobarid, Slovenija El Chato, Bogota, Kolumbija Uliassi, Senigallia, Italija Ikoyi, London, Združeno kraljestvo Plénitude, Pariz, Francija Sézanne, Tokio, Japonska The Clove Club, London, Združeno kraljestvo The Jane, Antwerpen, Belgija Restaurant Tim Raue, Berlin, Nemčija Le Calandre, Rubano, Italija Piazza Duomo, Alba, Italija Leo, Bogota, Kolumbija Le Bernardin, New York, ZDA Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Nemčija Orfali Bros Bistro, Dubaj, ZAE Mayta, Lima, Peru La Grenouillėre, La Madeleine-Sous-Montreuil, Francija Rosetta, Ciudad de Mexico, Mehika The Chairman, Hongkong

Oglejte si še: