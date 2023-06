Netflix ima nov projekt, odprli bodo restavracijo

Netflix bo konec junija odprl pop-up restavracijo Netflix Bites, ki bo v dveh tednih v Los Angelesu ponudila "višjo stopnjo obedovalne izkušnje", saj bodo tam kuhali mojstri iz priljubljenih Netflixovih oddaj, kot sta Chef's Table in Nailed It!

Med drugim bodo v restavraciji kuhali priznani kuharski mojstri Curtis Stone, Rodney Scott, Nadiya Hussain, Ming Tsai (Iron Chef), Ann Kim (Chef’s Table: Pizza) in drugi. Prav tako bodo Netflixovi miksologi iz tekmovalne oddaje Drink Masters zadolženi za ustvarjanje koktajlov po meri. Pop-up restavracija, ki jo bodo odprli 30. junija, bo delovala le dva tedna. Gostje, ki bodo opravili rezervacijo, bodo morali plačati nepovraten depozit v višini 23 evrov (25 dolarjev), ki se bo prištel k njihovemu končnemu računu.

Ni še znan meni, niti cene jedi

"Od epizode do predjedi z Netflix Bites želimo ustvariti posebno izkušnjo za vsakega gosta in pokazati, da se skozi hrano lahko počutijo, kot da so v svojem najljubšem kulinaričnem šovu," so sporočili iz Netflixa.

Čeprav so rezervacije že možne, pa še vedno ni znano, kaj bo na meniju restavracije, niti to, kakšne bodo cene jedi, ki jih bodo stregli. Za zdaj pa je znano, da bo meni ponujal kulinarično doživetje kuharskih mojstrov z Michelinovimi zvezdicami. In čeprav bodo gostje Netflix Bites imeli priložnost, da poskusijo njihove edinstvene jedi, pa so iz Netflixa sporočili, da kuharjev pravzaprav ne bo na lokaciji, da bi se z njimi lahko osebno srečali.

