Po več kot 50 letih zaprli znano ljubljansko restavracijo

V prvih dneh maja je svoja vrata do nadaljnjega zaprla legendarna ljubljanska restavracija Maxim, ki je več kot pet desetletij delovala v okviru veleblagovnice Maximarket. Kot razlog za zaprtje je vodstvo restavracije navedlo težave, v katerih se je znašla celotna gostinska panoga. Kot so dodali, trenutno iščejo rešitve za njen ponovni zagon.

Kot so zapisali na spletni strani restavracije Maxim, so morali kljub prizadevanjem, da v teh časih ohranijo ustrezno raven storitev, na koncu sprejeti "težko, a nujno odločitev" o zaprtju. Ob tem so navedli, da trenutno iščejo optimalno rešitev za ponovno odprtje restavracije, ob čemer so izrazili upanje, da bodo lahko goste znova gostili že kmalu.

Foto: Ana Kovač

Kot izhaja iz vsebine sporočila, ki so ga objavili na vratih restavracije, gredo njihova prizadevanja v smeri iskanja ustreznega kadra ali morebitnega najemnika restavracije. Po poročanju spletne strani Miha First je namreč restavracija nedavno ostala brez glavnega kuharja Petra Kovača.

Restavracija Maxim je v okviru veleblagovnice Maximarket začela delovati leta 1971 in se v več kot petih desetletjih uveljavila kot ena bolj prestižnih in priljubljenih restavracij v prestolnici. V tem času je prejela tudi več kulinaričnih nagrad, med katerimi je, kot je navedeno na spletni strani restavracije, tudi nagrada Gault&Millau za vrhunsko kulinariko in priznanje The Plate Michelin 2020, ki označuje restavracije, v katerih iz svežih surovin skrbno pripravijo dober obrok.

