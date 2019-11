Prleški vinar, ki je slovensko trto ponesel v svet #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prleški vinar Stanko Čurin je v sedemdesetih letih, ko je bilo vinarstvo zadružniško in so morali biti posamezniki povsem anonimni, slovensko trto ponesel v svet. Častni občan Ormoža je z neustavljivo željo po tem, da bi slovenska vina razvil v nekaj več, odšel na svoje in pobral najprestižnejše svetovne nagrade. "Trudili so se, da ga prepričajo, da njegovo početje ni času primerno, a dosegel je vse, kar se je v vinarstvu doseči dalo," je ob odkritju Čurinovega kipa v Ormožu povedala njegova vnukinja, sicer aktualna kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Stanko Čurin je bil svetovno priznani prleški vinar, ki je v vinarstvu dosegel vse, kar se je doseči dalo. Ustvaril je najboljša in najbolj uspešna vina v zgodovini slovenskega vinarstva. Bil je prvi, ki je ustvarjal predikatna vina posebnih lastnosti: suhi jagodni izbori, ledena vina, izbori in pozne trgatve, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Ustvaril najbolj uspešna vina v zgodovini slovenskega vinarstva

Čurin, ki je umrl leta 2017, je bil dedek kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Ob 90. obletnici njegovega rojstva je občina Ormož, ki se ponaša z izvrstnim vinom in neokrnjeno naravo, minuli petek skupaj z njegovo družino pripravila slovesnost, na kateri so odkrili njegov doprsni kip.

Foto: Siol.net Prleški vinar je lastnik številnih prestižnih priznanj, ki jih je prejel na ocenjevanjih vin doma in v tujini, ustvaril pa je tudi najboljša in najbolj uspešna vina v zgodovini slovenskega vinarstva. Med drugim je v Bruslju prejel najvišje priznanje za svoje vino, ki je bilo najbolje ocenjeno med več kot 4.700 vzorci z vsega sveta, v Londonu pa je bilo vino več let zapored šampion.

"Moj oče je bil vinar, vinogradnik, predvsem pa velik človek. Znal je potrkati na vsaka vrata, pa naj so bila ta še tako tesno zaprta," je o svojem očetu za oddajo Planet 18 pripovedovala Jelka Praprotnik.

Kot prvi zasebni slovenski vinogradnik je leta 1971 ustvaril lastno stekleničenje vin višje kakovosti. Ob tem pa se ga vsi spominjajo kot človeka z veliko začetnico. "Vedno je našel lepo besedo. Ni se pogovarjal samo o svojem vinu, ampak je bil predvsem človek, to vedo povedati domačini in vsi tisti, ki so ga poznali," je pojasnila Manica Hartman iz Pokrajinskega muzeja Ptuj.

"Za tisti čas je bil revolucionar"

Čurin stoji tudi za prvo slovensko ledeno trgatvijo in pridelavo prvega ledenega vina pri nas. To je bilo za tiste čase nekaj posebnega. S posebnim občudovanjem se ga spominja tudi njegova vnukinja, sicer kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Čurin je bil dedek ministrice za kmetijstvo, Aleksandre Pivec. "Za tisti čas je bil revolucionar, ki ni bil zadovoljen niti s povprečno dobrim niti boljšim. Želel je več, želel je biti najboljši in poseben. Še danes lahko govorimo, da je bil legenda svojega časa," se svojega dedka spominja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Čurin je prepolovil donosnost trsov in količino vina, s tem pa povečal kakovost in razvil predikatna vina. Bil je neverjeten promotor te vinorodne dežele. Globoko se je vtisnil v spomin tudi številnim domačinom. "Kot se ga jaz spominjam, je bil zelo dober človek," je dejal Bolfenk Lukman.

Za njim je stala družina, ki ga je podpirala, z njo pa močna ženska, ki je razumela, kaj počne. "Bil je svetovljan. Veliko je hodil naokoli, saj je moral opravljati promocije, mama pa je bila tista, ki je morala narediti ogromno stvari," je še povedala Jelka Praprotnik.

