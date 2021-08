Priznanje iz Italije: ljubljansko picerijo uvrstili med najboljše v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvo mesto najboljših picerij zunaj Italije se je zavihtela pariška, med najboljših 50 pa so uvrstili tudi slovensko.

Pred kratkim so v Italiji razkrili aktualno lestvico najboljših picerij v Evropi zunaj Italije - Top 50 Pizza. Na lestvici, letos so jo objavili peto leto zapored, se je v primerjavi z lansko zgodilo nekaj sprememb, najpomembnejša na vrhu – na prvo mesto so ocenjevalci postavili pariško picerijo Peppe, ki se je od lani po lestvici povzpela za kar 30 mest.

Tako je bila videti lanska lestvica najboljših picerij v Evropi:

Na drugem mestu je tako kot lani dunajska picerija Via Toledo, na tretjem pa Fratelli Figurato iz Madrida. Lani prvouvrščena 50 Kalò di Ciro Salvo v Londonu je medtem zdrsnila na četrto mesto.

Med najboljšimi tudi prva neapeljska pica v Ljubljani

Letos pa se je na lestvico 50 najboljših prvič uvrstila tudi slovenska picerija. To je ljubljanska picerija Verace, ki velja za eno od prvih, ki je v Sloveniji začela peči prave neapeljske pice, za kar so pridobili tudi certifikat avtentičnosti.

Fabio Caruso, glavni picopek v ljubljanski piceriji Verace Foto: Ana Kovač

Picerija Verace se je uvrstila na 35. mesto, o njej pa so organizatorji izbora zapisali, da uporablja vrhunske sestavine in da pripravlja odlično testo, zaradi česar njihove pice še posebej izstopajo. "Njihova margerita z bivoljo mocarelo je preprosto odlična."

