Priljubljena blagovna znamka v novi privlačni kategoriji vitaminskih vod!

Oglasno sporočilo

Cedevita, priljubljena regionalna blagovna znamka vseh generacij, je lansirala nov izdelek: Cedevita vitaminska voda . Medtem ko jo po eni strani odlikuje več kot petdesetletna tradicija, pa po drugi strani pozorno prisluhne novim trendom in željam svojih zvestih potrošnikov. In trendi so takšni, da si vedno več potrošnikov želi več hidracije, manj kalorij, veliko vitaminov in mineralov, a tudi to, kar je najpomembnejše – dober okus!

Na krilih teh spoznanj se je Cedevita odločila zaplavati v nove vode – v vitaminske vode, eno najhitreje rastočih kategorij brezalkoholnih pijač pri nas in v svetu. Tako prihaja k nam Cedevita vitaminska voda v treh osvežujočih okusih, narejena z naravnimi aromami, brez sladil, z malo kalorijami ... in seveda s skrbno izbranimi vitamini in minerali.

"Že generacije uživajo v pripravi Cedevite čisto po lastni meri, mi pa verjamemo, da je vstop v nov segment gotovih pijač logičen korak naprej, kar potrjuje tudi na stotine različnih potrošnikov, s katerimi smo se posvetovali pri razvoju tega zanimivega proizvoda. V teh pogovorih smo slišali veliko o njihovem hitrem življenjskem slogu. Ne obljubljamo čudežev, nimamo čarobne formule, smo pa razvili napitek, obogaten z vitamini, ki nam lahko pomaga, da si nekoliko oddahnemo, povrnemo malo energije ali, kot radi rečemo, 'pridemo malo k sebi'. Cedevita je sinonim za vitamine. Od tod tudi slogan – IME POVE VSE –, in z veseljem bomo še naprej z močjo vitaminov dvigali razpoloženje in energijo svojih potrošnikov," je povedala Hana Rukavina, višja vodja razvoja blagovnih znamk.

Nova osvežilna doza vitaminov in naravnih dvojnih okusov Cedevita vitaminske vode Feel good, Energising in Relaxing so že na policah večine maloprodajnih trgovin, do konca maja pa bodo prisotne na skoraj vseh prodajnih mestih.

