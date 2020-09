Pridnim rokam pomagajo težka istrska zemlja in nežne morske sapice

Kmetijska zadruga Agraria iz Kopra je stara že skoraj 75 let in pod svojo streho združuje številne pridelovalce sadja ter zelenjave iz vseh obalnih občin in tudi zaledja.

Jožica Bolčič, predsednica zadruge Agraria Koper: "Največje zadoščenje je videti, kako pridelek živi."

Kmetijska zadruga Agraria Koper

Za Lidl dobavljajo: paradižnik, bučke, jajčevec, melone, kumare ter več različnih jesenskih in zimskih pridelkov.

Predsednica zadruge Jožica Bolčič na svoji družinski kmetiji v Luciji z možem Borisom že štiri desetletja na tradicionalen način prideluje paradižnik in jajčevce. Pridelujejo cepljen solatni paradižnik tip Signora, ki daje odličen pridelek in je bolj odporen proti boleznim in škodljivcem. Tudi letina bučk je letos naravnost odlična, tako da lepi in gladki plodovi kar kličejo po pobiranju.

Ročno delo je nujno, a brez mehanizacije vseeno ne gre

Za dobro letino paradižnika pri Bolčičevih poskrbijo s tem, da pridelava poteka na integriran način, proti škodljivcem pa uporabljajo čmrlje in predatorje. "S paradižniki je veliko dela in vso rastno dobo smo z rokami okoli njih. Le tako lahko zagotovimo lep in zdrav pridelek. Naš paradižnik raste v težki istrski zemlji, in ko ga pobožajo nežne morske sapice, dobi tisti čudoviti okus polnosti in svežine, ki ga lahko da samo mediteransko podnebje," je povedala Jožica Bolčič. Dodala je, da trenutno še pobirajo paradižnik in jajčevce ter skrbijo za nastavljeno jesensko-zimsko proizvodnjo.

"Novembra pripravimo načrt proizvodnje za naslednje leto. O tem, katere sorte zelenjave in sadja bomo sadili, pa se odločamo na podlagi izkušenj, povpraševanja in cen. Pri odločanju, katere pridelke in koliko jih bomo sadili, igra pomembno vlogo tudi naša zadruga Agraria Koper," je povedala Jožica Bolčič.

Nekaj kilometrov stran za Kmetijsko zadrugo Agraria paradižnik uglašeno pridelujeta tudi brata Luka in Teo Parovel, ki svoj prosti čas zunaj rastlinjakov preživljata na odrih s skupino Ne me jugat. Ob idiličnem nasadu oljk nekje v bližini Kopra pa je na polju bučk mogoče srečati še pridelovalca Borisa Kocijančiča.

Foto: Klemen Razinger

Brez skrbi za prihodnost

Jožice prihodnost ne skrbi, saj si njeni vnuki in vnukinja kljub trdemu delu želijo postati kmetje ter nadaljevati družinsko tradicijo. "Kmetovanje na naši kmetiji Bolčič je tradicija, ki traja že štiri generacije. Ponosno jo nadaljuje mladi prevzemnik, sin Robert Bolčič z družino, ki je pri nas vedno na prvem mestu."

Delo na kmetiji je pestro in zelo raznoliko, pri pridelavi zelenjave je vedno veliko ročnega dela, čeprav brez sodobne tehnologije ne gre. Veliko je kontrol, analiz, administrativnih zadev in seveda vedno novega izobraževanja o varstvu okolja, delu na kmetiji in sodobnih prijemih v kmetijstvu.

"Pravo veselje je saditi in sejati novo letino, spremljati pridelke v rastni dobi in pri pobiranju, ko si zadovoljen in veš, da ti je z velikim trudom tudi uspelo pridelati dobro letino. Vsako leto smo veseli tudi, če imamo ugodne vremenske razmere, saj nam jo ne glede na naš trud tudi narava večkrat zagode."

Domači pridelki pridobivajo vrednost

Foto: Klemen Razinger

Sadje in zelenjava zadruge Bolčič se odlikujeta po kratki transportni pot od njive do police, zaradi česar so njihovi pridelki bolj sveži ter polni vitaminov in mineralov.

"Vsi se vedno bolj zavedamo pomena lokalne hrane. Hrana iz bližine, ki jo poimenujemo lokalna, domača, in hrana s kratko potjo do police sta vedno bolj iskani. Nekateri kupci, vse več jih je, jo iščejo kar pri pridelovalcu, velika večina, ki nima možnosti dostopa do kmetije, pa si take hrane želi na trgovskih policah po vsej Sloveniji, zaradi česar se tudi močno povečuje prodaja naših pridelkov," je pojasnila Jožica Bolčič.

Bolčičevi zagotovo vedo, kaj je dobro, zato je njihov paradižnik na domači mizi skoraj vsak dan, še bolj kot Jožica pa ga obožuje njen Boris, ki paradižnika v solati ne bi zamenjal za nič na svetu.