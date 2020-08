Nagradna igra: kako dobro poznate slovenske stare sorte?

Kaj bi skuhali iz maslenca, kaj pa iz kresnika? Kdaj vam najbolj tekne mošancelj in kje dobiti najboljše beličnike? Takšen nabor domačih sort sadja in zelenjave, kot je na voljo v Lidlu, lahko dobite le pri izbranih slovenskih kmetih. Vendar je zdaj pot do njih lažja, saj so njihovi pridelki redno na prodajnih policah tega trgovca.

Vedno bolj se zavedamo pomena uživanja lokalne in avtohtone hrane, ki se je razvijala skupaj s pokrajino in se prilagajala vedno novim razmeram. Tako so posamezne vrste sadja in zelenjave, ki jih je še vedno mogoče dobiti na naših kmetijah, posebej dobrodošle za pripravo najslastnejših obrokov.

V sožitju z domačo zemljo, s tradicijo in z ljubeznijo

Lidl Slovenija se je v okviru kampanje Sami domači povezal z lokalnimi dobavitelji najrazličnejših pridelkov, ker se zavedajo, kako pomembno je uživati lokalno pridelano sezonsko hrano.

"V Sloveniji imamo dobre pogoje za pridelavo, pester izbor izdelkov in odlično kakovost. Ko smo izbirali dobavitelje, smo upoštevali primerno kakovost pridelkov, zadostno količino in pridobljen certifikat Global Gap. Pri nas najbolj šteje svežina, kar se pozna pri pridelkih v okviru kampanje Sami domači, kajti pridelki so obrani, ko so ravno prav zreli. K nam v skladišče jih pripeljejo isti dan in že zjutraj so na naših prodajnih policah," je povedal Mario Malačič, vodja nabave sadja in zelenjave pri Lidl Slovenija.

Kot dodaten dokaz, da je ponudba sveža in se vedno znova dopolnjuje, je navedel zanimanje za sodelovanje med pridelovalci, zato praktično vsako sezono v ponudbo vključujejo nove dobavitelje in širijo svojo ponudbo.

Vsi izdelki domačih dobaviteljev so na voljo v vseh trgovinah Lidl Slovenija, saj ponudbe ne želijo regionalno omejevati in s tem prikrajšati kupcev z različnih koncev Slovenije.

Svežina in kakovost govorita zase

Kako bo kupec prepoznal izdelke iz kampanje Sami domači?

"Vsi ti izdelki bodo imeli na cenovnem izkazu oznako Kakovost iz Slovenije. Želimo, da svežina in kakovost govorita zase," je še dodal Mario Malačič, ki poudarja, da je slovenski kupec zelo zahteven.

"Zanima ga poreklo, bližina, kakovost, svežina in ne nazadnje tudi cena. Pri nas je razmerje med svežino, kakovostjo in ceno tesno povezano in usmerjeno v korist kupca. Ne nazadnje potrjujejo ta dejstva tudi številke zadovoljnih kupcev - kar 68 odstotkov jih meni, da ima Lidl najbolj svežo ponudbo na področju sadja in zelenjave. To nas zelo motivira, in s projektom Sami domači želimo zadeve samo nadgraditi."