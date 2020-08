Zaradi takšnih kmetov jabolk pri nas ne bo zmanjkalo

Sadjarska kmetija Šilec, ki spada med največje pridelovalce jabolk pri nas, prideluje 15 različnih sort, najpogostejše sorte pa so gala, zlati delišes in idared. Ob normalni letini pridelajo približno 3.500 ton jabolk.

Pri Šilčevih Mario in njegova sestra Andreja skrbita, da v sadovnjakih vse poteka tako, kot mora. Foto: Klemen Razinger

Sadjarstvo Šilec v Godemarcih

v Godemarcih Za Lidl dobavljajo: jabolka

Lično urejeni sadovnjaki sadjarstva Šilec se raztezajo na gričevnati prleški pokrajini. Ob nasadih jablan stojita sodobni hladilnica in pakirnica, kjer pakirajo tudi jabolka, ki jih Šilčevi dobavljajo Lidlu Slovenija, med katerimi je najbolj zastopana sorta zlati delišes.

Na odločitev o sajenju sort zagotovo najbolj vpliva povpraševanje na trgu oziroma želje in zahteve kupcev. "Tukaj zagotovo prednjači prav Lidl, zaradi katerega smo v zadnjih letih povečali proizvodnjo sort gala in braeburn. Prav tako spremljamo razmere glede novosti in skušamo iti v korak s časom, zato občasno poskušamo uvesti katero od novih sort jabolk," je povedal Mario Šilec, ki je svoje znanje o delu v sadovnjaku podedoval od očeta Branka. S sadjarstvom se namreč ukvarja vsa družina, in to kar tri generacije. Tudi otroka že kažeta zanimanje za kariero v sadjarstvu.

Delovno je tudi jeseni in pozimi

Čeprav je sončni zahod v teh krajih idiličen, pa delo v sadjarstvu ni lahko. "Na naši sadjarski kmetiji delamo v nasadih skozi vse leto, tudi čez zimo in v snegu. Jeseni in spomladi urejamo protitočne mreže. Zgodaj spomladi se začne zaščita in nega v sadovnjakih, jeseni poteka gnojenje, pozimi pa obrezovanje. Ravnokar pa se pripravljamo na najbolj intenziven del našega leta – obiralno sezono, ki se bo začela konec avgusta in bo s kratkimi premori trajala vse do novembra."

Delo, ki združuje vse člane družine

Na kmetiji delajo tri generacije, ki so tudi v "službenem" času veliko skupaj. Foto: Klemen Razinger

Ena od velikih prednosti dela na družinski kmetiji je tudi to, da je družina lahko veliko skupaj. "Kljub temu, da je delo zmeraj dinamično in tempirano, smo zmeraj v krogu družine in se vidimo tudi čez dan in ne samo ob večerih, kot marsikdo, ki hodi v redno službo," je dodal Mario, ki mu posebno zadovoljstvo predstavljajo jablane v času cvetenja in opazovanje jabolk, ki so vsak teden debelejša. Bolj ko se približuje čas obiranja, lepše so obarvana.

Običajen delovni dan se pri Šilčevih začne že zgodaj, navadno ob 6. uri zjutraj. "V družini imamo kar lepo razdeljene zadolžitve, tako da delo poteka čim bolj tekoče. V delo na kmetiji smo vpeti starša, oba otroka (Mario in sestra Andreja) ter tudi oba najina partnerja. Delo je porazdeljeno na delo v sadovnjaku in delo v hladilnici (sortiranje in pakiranje), trženje in prodajo, pa tudi nabavo potrebnega spremljajočega materiala za nemoteno delovanje."

Delo na kmetiji seveda ni enako kot redna služba, saj ni določenih delovnih ur. "Velikokrat se delo začne zelo zgodaj, konča pa pozno zvečer. Ko je čas za določeno opravilo, ga je treba opraviti, ne glede na dan ali uro, včasih tudi ponoči. Pomemben faktor za delo v sadovnjaku je seveda tudi vreme, ki ga ne moremo spreminjati, moramo pa se mu zmeraj prilagajati."

Pogoji za uspešno rast

Vreme je zadnje čase precej nepredvidljivo, zato moraš biti pripravljen na vse. Vendar tudi vreme ne zamaje trdne volje Šilčevih, ki obljubljajo, da sočnih ter kot doma pridelanih jabolk ne bo zmanjkalo. Foto: Klemen Razinger

Vsaka letina se malce razlikuje od prejšnje. Pri gojenju jabolk so zelo pomembni vremenske razmere, obrezovanje drevja in pravilno škropljenje. Vse to je med seboj povezano in za dobro letino morajo biti izpolnjeni vsi pogoji.

Glede vremenskih razmer največjo težavo predstavlja pozeba, saj je pri nas za zaščito pred točo in sušo že poskrbljeno, pomembno je pravilno obrezovanje, s katerim poskrbijo za rodnost v naslednji sezoni, in seveda pravilno škropljenje, kjer sledijo smernicam integrirane pridelave.

"Uporabljamo seveda zgolj pripravke, ki so registrirani v Sloveniji. Pri zaščiti s fitofarmacevtskimi sredstvi moram posebej poudariti Lidlovo zahtevo, da lahko jabolka, ki jih kupujejo pri nas, vsebujejo zgolj eno tretjino zakonsko dovoljenih ostankov fitofarmacevtskih sredstev. To pomeni, da je njihov interni standard kar trikrat strožji, kot je z zakonom določeno," je pojasnil Mario.

Prednosti uživanja lokalne hrane so številne in po Marievi oceni smo Slovenci vedno bolj ozaveščeni o pomembnosti lokalno pridelane hrane, k temu zadnja leta s svojimi reklamnimi kampanjami pripomore tudi država, predvsem pa trgovci: "To ne nazadnje dokazuje tudi Lidl s svojo zadnjo kampanjo 'Sami domači'."

Spremljati trende na trgih

Tudi pri Šilčevih velja stari pregovor, da jabolko na dan prežene zdravnika stran. Foto: Klemen Razinger

Za ohranjanje konkurenčnosti je treba vedno spremljati trende na razvitejših evropskih trgih in iti v korak s časom. "To pomeni nenehne investicije v posodobitve in izboljšave. Nenehno moramo nadgrajevati kmetijsko mehanizacijo, posodabljati hladilnico z novejšimi tehnikami skladiščenja in saditi sorte, ki so zaželene pri kupcih."

Kaj pa najraje kupujemo Slovenci, ki smo znani kot veliki ljubitelji jabolk? "Kot povsod po svetu tudi glede jabolk velja: sto ljudi, sto različnih okusov. Ljudje smo zelo različni, tako da tudi pri jabolkih ni izrazito 'favorizirane' sorte. Nekateri prisegajo na sladke, nekateri pa bolj na kisle sorte. Žal pa je tudi pri sadju tako, da potrošnik kupuje 'z očmi' in sta bolj kot okus velikokrat pomembni oblika in barva."

Tudi pri Šilčevih velja stari pregovor, da jabolko na dan prežene zdravnika stran. "Glede na to, da jih imamo zmeraj na dosegu roke, nam velikokrat nadomestijo tudi malico, ko je stiska s časom." Kakšnega posebnega družinskega recepta z jabolki, ki bi prehajal iz roda v rod, pa pri Šilčevih nimajo. "Prav vsi smo ljubitelji klasičnega jabolčnega štrudlja."