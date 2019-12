Pravi recepti za praznično pojedino

Si predstavljate praznično druženje brez pregrešno dobrih jedi, kot so nadevana jajčka, polnjene gobice in slastna sladko-kisla solata s piščancem?

Za praznike lahko pozabimo na štetje kalorij in se prepustimo užitku, zato na praznični mizi ne sme manjkati najrazličnejših predjedi, narezkov, prigrizkov, solat in omak.

Pripravite silvestrsko večerjo, s katero boste pričarali čarobno vzdušje.

Če se nagibate k tradicionalnim receptom, lahko pripravite klasično telečjo pečenko ali polnjene piščančje prsi s slastnim pirejem.

Za tiste, ki imajo raje hladni bife, pridejo v poštev plošče z različnimi siri, ki jih lahko spremlja hladen mesni narezek. Poseben vtis bomo na goste naredili z jastogovo pojedino – jastogove repke napolnimo z nadevom iz jastogovega mesa, drobnjaka in masla. Kdor bi rad užival v druženju, lahko vnaprej pripravi mesno rulado s popečenim korenčkom. Od naših gostov je odvisno, koliko eksperimentiranja si lahko privoščimo.

Kako si boste zamislili praznično večerjo? Tako, da si bo vsak gost z veseljem obliznil prste. Ponujamo tri recepte, pri katerih je uspeh zagotovljen.

Klasična nadevana jajčka

Nadevana jajčka so stalnica na domačih zabavah in pogostitvah. Lahko jih naredimo na tisoč in en način, vendar je še vedno najslastnejši klasični način z majonezo.

7 trdo kuhanih jajčk

1 žlica sesekljanega kopra ali peteršilja

1 žlica gorčice

5 zvrhanih žlic majoneze Zvijezda

pol žličke soli

pol žličke popra

2 žlički mlete sladke paprike

Trdo kuhana jajčka previdno prerežemo na polovice in rumenjake preložimo v skledico. Rumenjakom primešamo koper ali peteršilj, majonezo Zvijezda, gorčico, sol in poper. Dobro premešamo in nadev preložimo v servirno vrečko ter z njim okrasimo beljake.

Če jajčka pripravljamo vnaprej, jih nadevamo tik pred serviranjem.

Polnjene gobice

Polnjene gobice so idealna jed za silvestrski "finger food".

12 večjih šampinjonov

100 g suhega belega kruha

žlička sesekljanega peteršilja in timijana

stisnjen strok česna

pol žličke soli

ščepec popra

1 jajce

žlička gorčice

Pekač obložimo s papirjem za peko. Gobicam odstranimo bete, tako da jih narahlo zasukamo in odtrgamo. Klobuke zložimo na pekač in pripravimo nadev: kruh grobo zmeljemo in dodamo peteršilj, timijan, česen, sol in poper. V drugi posodi zmešamo jajce, majonezo Zvijezda in gorčico ter primešamo h kruhovim drobtinam. Vsak klobuk bogato obložimo z nadevom. Pečemo 25 minut na 190 stopinj Celzija.

Sladko-kisla solata iz piščanca in korenja

Ko potrebujemo nekaj svežega, lahko ponudimo sladko-kislo solato iz piščanca in korenja.

Sestavine za solato:

350 g pečenega ali kuhanega piščanca

5 korenčkov

četrtina zeljnate glave

100 g vložene rdeče pese

pol žličke sezama

sol

Sestavine za preliv:

1 kisla smetana

2-3 čajne žlice jabolčnega kisa

črni poper

Dekoracija: sezam in srebrne čebulice

Korenje in zelje naribamo, solimo in pustimo stati približno dvajset minut. Med tem v ponvi prepražimo sezam. Z rokami stisnemo korenje in zelje ter odcedimo tekočino. Dodamo narezanega piščanca in rdečo peso, narezano na trakove. Zmešamo smetano, majonezo, jabolčni kis in ščepec črnega popra, vse skupaj prelijemo po solati in dobro premešamo. Postrežemo na krožniku in posipamo s praženim sezamom, za piko na i pa okrasimo s srebrnimi čebulicami.