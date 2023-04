Poširane hruške po receptu chefa Bruna Šulmana

Foto: Pivovarna Laško Union

Nov teden in čas za nov recept kuharskega chefa Bruna Šulmana. Tokrat se je lotil sladice in pripravil poširane hruške.

POŠIRANE HRUŠKE

SESTAVINE ZA POŠIRANJE HRUŠK:

2 hruški abata

40 g gozdnega medu

1 steklenica Union Premium Hoppy Lagerja 0,0

cimetova palčka

janeževa zvezda

koriander v zrnju

SESTAVINE ZA MANDLJEV DROBLJENEC:

50 g grobo in neenakomerno mletih mandljev

100 g sladkorja

100 g gladke moke

100 g masla

300 g smetane

strok vanilje

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Hruške operemo, razpolovimo, razkoščičimo in postavimo v posodo.



Foto: Pivovarna Laško Union

Odpremo steklenico Union Premium Hoppy Lagerja 0,0, da napojimo sebe, predvsem pa hruške.

Hruške obrnemo z odrezanim delom navzdol. Prelijemo jih s pivom, medom in dodamo še cimet, janež in koriander. Kuhamo na malem ognju približno 15 minut, dokler se hruške malo ne zmehčajo, se napijejo piva in odišavijo z začimbno mešanico.

Foto: Pivovarna Laško Union

Ko se hruške kuhajo, v skledici zmešamo sladkor, mandlje in moko. Vaniljev strok razrežemo po dolžini in s konico noža odstranimo dišeča semena, ki jih vmešamo med sladkor, mandlje in moko. Med prsti zgnetemo, da dobimo drobljivo maso.

Foto: Pivovarna Laško Union

Kuhane, napite in odišavljene hruške položimo na namaščen keramični pekač. Čeznje posujemo mandljev drobljenec in v pečici pečemo približno 45 min, da se drobljenec zlatorumeno obarva.

Foto: Pivovarna Laško Union

Hruške še vroče vzamemo iz pekača, pustimo, da drobljenec razpade po njihovem mehkem površju. Če želimo, na vsak krožnik dodamo kepico stepene smetane. In ker smo ljubitelji piva, si v kozarec, najlepše kristalni ali pa na peclju, ko že gre za desert, natočimo malce grenak, a fino karamelen Union Premium Hoppy Lager 0,0. Uživamo v harmoniji sladkosti, ki nam jo je ponudilo življenje (in Bruno).