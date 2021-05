Ponev, v kateri vsaka jed postane kuharska mojstrovina

Ponev je v vsaki kuhinji nepogrešljiva.

Ponev je tista posoda, brez katere v kuhinji preprosto ne gre. Med bolj priljubljenimi so take z oblogami, saj v njih lahko tudi brez dodajanja maščobe odlično pripravimo meso, ribe, zelenjavo, jajca, palačinke, ne da bi se hrana prijela na podlago. A vsak je zagotovo že kdaj kupil ponev, pri kateri se je hrana prijela na dno ali pa se je to prehitro spraskalo in deformiralo.

Zato odločitev, katero ponev izbrati, zagotovo ni lahka. Danes je na trgu velika izbira ponev, ki se ne razlikujejo le v ceni, temveč tudi v materialu in debelini dna, kar pripomore h kakovostno pripravljeni hrani.

Ponev, v kateri bodo jedi dobile pravo teksturo, mamljivo aromo in vrhunski okus

Priprava jedi v ponvi se zdi precej preprosta. A smo lahko presenečeni, da gre lahko hitro kaj narobe. Zato je izbira dobre ponve ključna in vam olajša marsikatero zagato.

Ponev, ki jo uporabljate za pripravo jedi, naj bo stabilna in težja. Dno ponve naj bo odebeljeno, saj to omogoča enakomerno razporeditev temperature po vsej površini ter preprečuje, da bi se ponev ob dodajanju živil ohladila. Z oblogo proti prijemanju pa vam ne bo treba dodati maščobe.

Preden položite živilo v ponev, jo segrejte na primerno temperaturo, saj to preprečuje prijemanje na dno in omogoča enakomerno pečenje. Če ponev ne bo dovolj segreta, se bo hrana v njej kuhala namesto pekla. Sodobne ponve imajo vgrajeno posebno tehnologijo, ki vam pokaže, kdaj je ponev segreta na začetno temperaturo, in vam tako zagotavlja popolne rezultate pri kuhanju.

Med pečenjem hrano mešajte in obračajte le toliko, kolikor je potrebno. Predvsem pri mesu bodite pozorni, da ga ne prebadate z vilicami, saj se s tem izgubi njegova sočnost. Pazite pa tudi, da ponev ni prenatrpana, saj to lahko prepreči, da bi bila hrana enakomerno pečena.

V tem prispevku predstavljamo novo generacijo ponev, ki združujejo inovativne tehnologije in tako zagotavljajo popolne rezultate ob vsaki uporabi – Tefal Unlimited. Odkrijte, kako je lahko vsak kuharski trenutek pravi uspeh!

Nepogrešljivo prasketanje piščanca v ponvi, žvenket pripomočkov, hitro premikanje lopatke ob pravem trenutku ... Ekstremno kuhanje zahteva posodo, ki zlahka prestane izredne pogoje. Združuje popolnoma novo oblogo TITANIUM proti praskam – ki zagotavlja izjemno trpežnost obloge proti prijemanju in prenaša tudi delo s kovinskimi pripomočki – z izjemno debelim dnom THERMO-FUSION™ +, zato ponev Tefal Unlimited kuho povzdigne na popolnoma novo raven.

Ustvarite popolno zapečenost

Popolna zapečenost je odvisna od idealne temperature. Tefal Unlimited se ponaša s tehnologijo Thermo-SignalTM – signalom za mojstre kuhanja. Ta kaže idealno začetno temperaturo za kuhanje in s tem zagotavlja jedem popolno teksturo, barvo ter okus.

Indikator Thermo-Signal™ se, ko je čas za kuho, obarva temno rdeče.

Uživajte v neoprijemljivi oblogi, odporni proti praskam

Obloga proti prijemanju in praskam Titanuim je okrepljena s trdimi kristali, zasnovana za maksimalno odpornost pri ekstremnem kuhanju, za dolgotrajno uporabnost. Njena neoprijemljiva obloga z delci iz titana je odpornejša proti praskam. Edinstvena obloga preprečuje, da se sestavine prijemajo na ponev, in ohranja popolno teksturo ter okus.

Izjemno učinkovita obloga proti prijemanju na notranji in zunanji strani omogoča tako priročno kuhanje kot preprosto čiščenje.

Varna posoda, ki ji zaupate, je ena od skrivnosti uspešno pripravljenih jedi. Obloga ponve Tefal Unlimited je 100-odstotno varna, brez svinca in brez kadmija.

Neoprijemljiva obloga Titanium zdrži do šestkrat dlje.

Obvladajte enakomerno kuhanje

Po zaslugi izjemno velike rešetke in debelega dna s tehnologijo Thermo-Fusion™+ zagotavlja hitro ter optimalno razporeditev toplote po vsej ponvi za popolno skuhano hrano. Enakomerna razporeditev toplote je namreč ključna za popolno teksturo, barvo in okus.

Thermo-Fusion™+ zagotavlja boljšo razporeditev toplote za hitro in enakomerno kuhanje.

Recept: čokoladna tortica iz ponve – nove posode Tefal Unlimited

Nova globoka ponev Tefal linije Unlimited vam omogoča, da lahko v njej pripravite celo odlično čokoladno tortico.

Poglejte recept izpod rok priznanega kuharskega mojstra Bineta Volčiča!

Foto: Getty Images Sestavine:

30 g masla

3 žlice kakava v prahu

3 žlice sladkorja

1 jajce

2 žlici moke

1/2 pecilnega praška

1 dl mleka

2 dl lešnikovega mleka

3 žlice nutele

Priprava

Ponev segrejte in počakajte, da vam pokaže, kdaj lahko dodate sestavine. Najprej stopite maslo ter primešajte kakav in sladkor. Dodajte jajca in mleko ter moko in pecilni prašek. Vse skupaj dobro premešajte in pokrito kuhajte, dokler tortica ni pečena. Odstavite jo z ognja in počakajte deset minut, da se ohladi.

Kaj pa vi najraje pripravite v ponvi?

Ponve so izjemno priljubljena posoda že zaradi preprostega rokovanja z njimi, pa tudi zato, ker v njih lahko pripravimo skoraj karkoli. Lahko naredimo dobro zapečen krompirček, meso vseh vrst, lahko popečemo ali le podušimo zelenjavo, spečemo palačinke, pripravimo najrazličnejše omake, rižote ...

V ponvah z izjemno globoko obliko, kakršna je Tefal Unlimited, lahko pripravimo večje porcije. Nov globok format omogoča izjemno priročno kuhanje. Ponev je primerna za uporabo na vseh vrstah kuhališč, tako indukcijskih, plinskih, steklokeramičnih kot navadnih električnih.

Dobra ponev omogoča pripravo večine jedi na preprost način.