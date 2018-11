Poljaki nagradili rojaka, ki piše o slovenskem vinu

Na največjem vinskem sejmu na Poljskem so slovenska vina odnesla zlato in dve srebrni medalji, nagradili pa so tudi blog Poljaka, ki piše o slovenskem vinu in vinski kulturi pri nas.

Na vinskem sejmu Enoexpo v Krakovu, ki velja za največjo tovrstno prireditev na Poljskem, je v natečaju za najboljši vinski blog leta 2018 nagrado žirije prejel blog, posvečen izključno slovenskim vinom in slovenski vinski kulturi.

Med bivanjem v Sloveniji se je zaljubil v naše vino

Damian Buraczewski Foto: osebni arhiv Avtor bloga SlovVine je Damian Buraczewski, po izobrazbi magister politologije, po srcu pa fotograf in novinar, kot se je opisal. Med triinpolletnim bivanjem v Sloveniji se je zaljubil v slovenske okuse in razglede, kar ga je spodbudilo k pisanju o slovenskem vinu, vinski kulturi, vinarjih in sami Sloveniji.

Čeprav zdaj živi in dela v Avstriji, se na blogu še naprej ukvarja le s slovenskimi vini. "Ta blog je enciklopedija slovenskega vina v poljščini," je pojasnil Buraczewski, "z zemljevidom so predstavljene vse slovenske vinorodne dežele, razvrstitev slovenskega vina, avtohtone sorte, vinska kultura, turizem in kulinarika."

Poljska predstavlja zanimiv tržni potencial za slovensko vino, je povedal Buraczewski, Poljaki namreč popijejo vse več vina. "Sicer je povprečna poraba vina na Poljskem samo šest litrov letno, medtem ko je v Sloveniji 40 litrov. A Poljakov je 38 milijonov, kar pomeni, da je potencial zelo velik," je poudaril.

Poljaki nagradili tudi slovenska vina

Da so slovenska vina že vzbudila pozornost Poljakov, sicer dokazujejo tudi rezultati ocenjevanja vin na krakovskem sejmu Enoexpo. Malvazija Paderno 2011 iz istrske kleti Korenika & Moškon je namreč dobila najvišjo oceno in odnesla zlato medaljo, uspeh sta dopolnili še srebrni medalji, ki ju je ormoška klet Puklavec Family Wines dobila za penino Seven Numbers Brut in šipon Seven Numbers 2016.

