Poletje sklenite s šampionskim piknikom in zmagovalnim narezkom

Ni piknika brez žara, kot ni zabave brez dobrega narezka. Piknik in zabava, dve dejavnosti, ki sta tesno povezani s toplimi poletnimi dnevi, druženjem in uživanjem v hrani. Zakaj ne bi zadnjih poletnih dni še izkoristili za kombinacijo jedi, ki jih morate ponuditi, da bo vaša zabava tudi uspela.

Foto: Shutterstock

Vendar obstajata dva nepogrešljiva elementa, ki ju morate vključiti, če želite, da bo vaš piknik in zabava nepozabna: mamljiv žar in dober narezek. Lahko je vsak posamezno ali pa kombinacija obeh. Če združite oboje, lahko vaše praznovanje in druženje trajata več časa, pa ne boste niti malo lačni.

Žar je srce vsakega piknika

Ta čarobna "naprava za peko" na odprtem ognju omogoča pripravo okusnih jedi, ki jih lahko delite s prijatelji in družino. Vonj dima in hrustljavega mesa na žaru takoj pritegne pozornost in ustvari čarobno vzdušje. Ne glede na to, ali gre za sočne burgerje iz različnih vrst mesa, dišeče čevapčiče, razne stejke ali zračno zorjene T-bone kose govedine, ki jih lahko obogatite z zelenjavnimi nabodali, je žar zagotovo nepogrešljiv del piknika. Ogenj na žaru ne pomeni le priprave okusne hrane, ampak tudi združuje ljudi, saj vsi prispevajo svoje ideje in recepte ter skupaj uživajo v procesu priprave hrane.

Foto: Celjske mesnine

Ko čakate na glavno jed, naj poteši lakoto narezek

Narezek pa je tisti del, ki zadovolji vašo lakoto, medtem ko čakate, da hrana na žaru postane popolnoma pripravljena. Poleg tega pa si za pripravo glavne jedi z žara lahko vzamete dovolj časa, pa nihče ne bo tarnal, da je lačen, saj bo za to poskrbel narezek. Od raznovrstnih suhomesnatih izdelkov, sirov, svežega sadja, oljk, oreščkov do domačih sendvičev in različnih pomak, možnosti so skoraj neomejene. Narezek ni samo okusen, temveč tudi odličen način, kako razvajati svoje goste z raznoliko paleto okusov. Hkrati pa narezek omogoča, da se družba zbliža in sprosti ob klepetu ob hrani, če pa gostom postrežemo s šampionskimi izdelki, pa bodo brbončice obiskovalcev vriskale od užitka.

Združitev žara in narezka na pikniku

Združitev žara in narezka na pikniku ali zabavi prinaša izkušnjo, ki jo bodo vsi dolgo pomnili. Če želite prirediti nepozabno zabavo, ne pozabite na te ključne elemente. Priskrbite dobro hrano za žar in vrhunsko izbiro izdelkov za narezek ter poskrbite, da bo vaša družba uživala v okusnih trenutkih in veselih pogovorih. S tem boste zagotovo ustvarili nepozabno izkušnjo, ki bo povezala ljudi in jih napolnila s srečo.

Izdelki, s katerimi boste pripravili vrhunski žar in omamen narezek Podjetje Celjske mesnine je s svojo znamko izdelkov z’Dežele na priznanem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v letu 2023, 17. in 18. maja za sveže meso in 14. in 15. junija za mesne izdelke, prejelo skupaj več odličij kot katerikoli drugi kandidat in s tem utrdilo ugled svoje blagovne znamke, saj je navedeno ocenjevanje sinonim vrhunske kakovosti za potrošnike, ki jo pri nas najvišje cenijo. Med kar 69 nagrajenimi izdelki skupine Celjske mesnine navajamo le peščico vrhunskih izdelkov z’dežele, ki nosijo nazive šampion in so prejemniki zlate medalje AGRA 2023.

Za vas imamo šampionske kose mesa za žar in narezek:

1 / 5 Suha domača salama z'dežele 2 / 5 Lokavski pršut kosi s'krasa 3 / 5 T-bone zračno zorjeni z'dežele 4 / 5 Premium burger z'dežele 5 / 5 Goveji burger z dežele

Obiščete nas lahko tudi na Celjskem sejmišču na Sejmu MOS med 13. in 17. septembrom 2023 Več o podjetju Celjske mesnine: Celjske mesnine, d. o. o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje Telefon: 03 425 5216 E-pošta: info@celjske-mesnine.si Spletne strani: www.celjske-mesnine.si https://prsutarna-skrasa.si/ Sledite jim na: FACEBOOK INSTAGRAM PINTEREST

