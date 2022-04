Po Zagrebu bodo iskrivi mehurčki zavzeli tudi Ljubljano

Oglasno sporočilo

Predzadnji aprilski petek so najlepši zagrebški park, kjer se je v restavraciji Maksimir dogajal 5. Salon pjenušavih vina Zagreb, zavzeli iskrivi mehurčki, ki so privabili številne ljubitelje penečih vin od blizu in daleč. Zagrebškemu salonu bo tradicionalno, z dvotedenskim zamikom, sledil še ljubljanski salon. 8. Salon penečih vin Ljubljana po dveletnem premoru vabi v petek, 6. maja 2022, med 15. in 21. uro na najlepši ljubljanski vrt, vrt Lili Novy, in v restavracijo Pen kluba.