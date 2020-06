Po razglasitvi Michelinovih zvezdic v enem dnevu tri tisoč rezervacij

Hiša Franko je postala ena od le 473 restavracij po vsem svetu z dvema Michelinovima zvezdicama in prva v regiji. Foto: Miha First

Podelitev prvih Michelinovih zvezdic v Sloveniji je odmevala po svetu, saj so objave v spletnih tujih medijih dosegle več kot 191 milijonov bralcev, je sporočila STO. Prav tako so na restavracije, ki te dni ponujajo posebej ugodne menije v okviru Tedna restavracij, v izjemnem številu pritisnili domačini, ki so v enem dnevu opravili tri tisoč rezervacij.

Francoski kulinarični vodnik Michelin je ta teden ob predstavitvi svoje prve slovenske izdaje podelil močno želene zvezdice šestim restavracijam, pri čemer je Hiša Franko prejela dve. Podelitev je odmevala tako doma kot v svetu.

Slovesna podelitev zvezdic je ta teden potekala prilagojeno razmeram po epidemiji bolezni novega koronavirusa, in sicer na Ljubljanskem gradu in z neposredno povezavo s Parizom. Slovesno razglasitev je bilo mogoče spremljati prek spleta, to možnost pa je izkoristilo 340 tisoč ljudi, so ta teden sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Slovenski kulinarični uspeh odmeval po vsem svetu

Nadalje je Michelinova objava na spletnem družbenem omrežju Facebook, v kateri je izpostavil prihod svojega vodnika v Slovenijo, dosegla skoraj 23 tisoč sledilcev. Vse dejavnosti Francozov v zvezi s slovensko gastronomijo pa so 16. junija na Michelinovem profilu na Facebooku dosegle več kot 300 tisoč sledilcev, poroča STA.

Michelin je prisoten tudi na Instagramu, kjer je s 26 objavljenimi zgodbami dosegel več kot 1,1 milijona sledilcev. Objava z informacijo o prihodu v Slovenijo in prejemnikih Michelinovih zvezdic je prejela 6100 všečkov in dosegla 235 tisoč sledilcev. Odmevna je bila tudi novica, da je Hiša Franko prejela dve zvezdici: dosegla je 204 tisoč sledilcev in prejela 6800 všečkov. Skupno so objave Michelina na družbenem omrežju Instagram dosegle več kot milijon in pol prikazov.

Z odzivom na družbenih omrežjih je zadovoljna tudi STO. 69 zgodb, objavljenih na profilih Feel Slovenia na Facebooku in Instagramu, je skupno beležilo 547 tisoč prikazov. Videoposnetek o reakciji kuharske mojstrice Ane Roš na prejem dveh Michelinovih zvezdic je na profilu na Twitterju zabeležil več kot 8200 ogledov. Objave na družbenih omrežjih STO so spodbudile več kot pet tisoč interakcij.

V tujih spletnih medijih, kot so Reuters, Ansa, Stampa in Daily Mail, je STO med 16. in 19. junijem zasledila 60 objav o prihodu Michelinovega vodnika v Slovenijo. Skupni doseg objav je presegel 191 milijonov.

Michelinovo priznanje je ta teden dobilo več slovenskih restavracij. Foto: Bojan Puhek

Naval v okviru spomladanskega tedna restavracij

Po objavi rezultatov ocenjevanja se je občutno okrepil naval na restavracije v okviru spomladanskega Tedna restavracij. Ta prinaša vrhunsko kulinariko po posebej dostopnih cenah, saj vnaprej sestavljen meni v več kot stotih izbranih restavracijah stane 19 ali 25 evrov.

"Elektronsko in telefonsko je bilo 16. junija, ko je Michelin objavil svoj izbor najboljših slovenskih restavracij, okoli tri tisoč rezervacij. To je dnevni rekord v vseh osmih letih slovenskega Tedna restavracij," je izpostavil organizator in selektor Tedna restavracij Uroš Mencinger.

Gostje miz niso rezervirali le pri dobitnikih Michelinovih zvezdic, ki sodelujejo v pobudi, temveč pri vseh sodelujočih restavracijah. "Michelin je Slovence spomnil, da se dobro jé po vsej Sloveniji," je spomnil Mencinger.

Avtor infografike: STA

Preberite tudi: