Pozabite na Chef's table, Michelinove zvezdice, zapleteno molekularno kuhinjo, čas je za demokratizacijo kuhanja, za več zabave in manj vzvišenih pristopov. Štirje mladi, a z zvezdniškim prahom že začinjeni kuharji so vsak na svoj izvirni kuharski način predstavili štiri recepte, vsakega z enim iz linije piva Union Premium.

Foto: PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.

Pripravite brbončice na divjo vožnjo in spoznajte nekaj svežih trikov in nasvetov, kako narediti kuhanje sproščeno in dobro za oblizniti prste.

Žiga Gabrovec, Luka Novak, Evita Antončič in Bruno Šulman so ljubezen do piva na preprost in igriv način dvignili na povsem novo raven. Od rib in krompirčka v pivskem testu do sladic, prežetih s pivom. Vsak recept piše čisto svojo zgodbo združevanja piva in hrane.

Žiga Gabrovec

Hudomušni kuhar je takoj po gimnaziji svoja krila razprl po Evropi in se za nekaj časa ustalil na Nizozemskem. Vse popotniške izkušnje zdaj s pridom uporablja pri snovanju vedno izvirnih jedi. Žiga je lani jeseni odprl tudi svojo restavracijo. Zanjo je izbral prav posebno ime – Žigola.

PIVSKI KRUH Z BREZALKOHOLNIM PIVOM



SESTAVINE: 3 skodelice samovzhajalne moke

3 žlice sladkorja

1 steklenica, 0,5 l, piva Union Premium Hoppy Lager 0,0 sobne temperature NAVODILA Pekli boste kruh. Torej prižgite pečico. Na 180 ℃. V dovolj veliki skledi najprej premešajte suhi sestavini – moko in sladkor. Odprite steklenico Union Hoppy Lagerja 0,0. Vdihnite slad in grenčico v enem. Naredite požirek, lahko dva, tri, če so kratki. Čeprav je kruh pivski, odlično uspeva brez alkohola. Prevzame poudarjeno grenčico in preseneti z bogato sladno aromo, 0,0 odstotka alkohola da 100 odstotkov okusa. Mmmmm, odlično! V mešanico moke in sladkorja počasi vlivate preostalo pivo. Vse sestavine dobro premešate, dokler zmes ni lepo gladka. Testo položite na namaščen pekač in ga postavite v sredino pečice. Pečete približno 50 minut. Foto: PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Ko ima lepo zlatorumeno skorjico, kruh vzamete iz pečice, ga odstranite iz pekača in pustite, da se ohladi nekje na toplem. Rešetko lahko postavite na štedilnik in kruh nanjo, da toplota iz pečice še malo zakroži. Foto: PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Kruh po kmečko natrgate. Skupaj s pivom Union Premium Hoppy Lager 0,0, z narezkom, namazi ali pa kar brez vsega ga lahko servirate vsej paleti svojih pivskih prijateljev, od 0 do 100.

