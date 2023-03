Oglasno sporočilo

Pozabite na Chef's table, Michelinove zvezdice, zapleteno molekularno kuhinjo, čas je za demokratizacijo kuhanja, za več zabave in manj vzvišenih pristopov. Štirje mladi, a z zvezdniškim prahom že začinjeni kuharji so vsak v svoji izvirni kuharski maniri predstavili štiri recepte, vsakega z enim iz linije piva Union Premium.

Pripravite brbončice na divjo vožnjo in spoznajte nekaj svežih trikov in nasvetov, kako narediti kuhanje sproščeno in za prste oblizniti dobro.

Žiga Gabrovec, Luka Novak, Evita Antončič in Bruno Šulman so ljubezen do piva na preprost in igriv način dvignili na povsem novo raven. Od rib in krompirčka v pivskem testu do sladic, prežetih s pivom. Vsak recept piše čisto svojo zgodbo združevanja piva in hrane.

Žiga Gabrovec

Hudomušni kuhar je takoj po gimnaziji svoja krila razprl po Evropi in se za nekaj časa ustalil na Nizozemskem. Vse popotniške izkušnje zdaj s pridom uporablja pri snovanju vedno izvirnih jedi. Žiga je lani jeseni odprl tudi svojo restavracijo. Zanjo je izbral prav posebno ime – Žigola.

Pašta s pivom in slanino 1 rdeča paprika

1 rumena paprika

1 čebula

1 piksna Union Premium Hoppy Lagerja

60 g slanine

100 ml sladke smetane

250 g testenin po želji, najboljše svežih V roke vzameš svojo najlubšo ponev, fino je, če je litoželezna. Take rade in lepo zadržijo nekaj okusa od kakšne pašte prej, posebno, če jih z detergentom le ne drgnemo preveč intenzivno. V ponev vliješ toliko oljčnega olja, da pokrije dno. Počakaš, da se segreje. Vanj streseš nasekljano čebulo. Jo pražiš, dokler lepo ne zarumeni. Dodaš nasekljano rumeno in rdečo papriko. Tisti, ki imate radi bolj celinski izgled omake, papriko narežite na kockice, tisti, ki uspešno koketirate z eskotično, azijsko kuhinjo pa na tanke trakce. Vse skupaj pražiš, dokler se paprika malo ne omehča. Zavreš vodo za pašto, jo posoliš. Ko vre z valom, malce zmanjšaš ogenj in v slani krop vržeš pašto. 1 piksna Union Premium Hoppy Lagerja Odpreš pivo, malo predahneš, narediš požirek, dva. Pripraviš brbončice na zaznavo vseh dimenzij okusa. Omako v nastajanju preliješ s približno decilitrom piva. Počakaš, da povre. Na koncu dodaš še narezano slanino. Na kratko povečaš ogenj, da postane lepo hrustljava. Poljubno vmešaš še smetano. Spet tisti celinski jo boste verjetno imeli rajši, eksotični, pa jo boste spustili. Pašto odcediš. Vržeš v ponev s pripravljeno omako. Premešaš na malem ognju, da se vse skupaj ne shladi. Foto: Pivovarna Laško Union Serviraš na krožnik. Ostalo pivo preliješ v kozarec s pecljem in tankim robom. Nazdraviš, s slastjo poješ. Misli ti preveva mešanica hvaležnosti Žigi za dober a hiter recept in medene sreče, ki jo z vsakim požirkom po grlu sproži Union Premium Hoppy Lager.

