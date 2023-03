Pijana kokoš influencerja Žige

Oglasno sporočilo

Pozabite na Chef's table, Michelinove zvezdice, zapleteno molekularno kuhinjo, čas je za demokratizacijo kuhanja, za več zabave in manj vzvišenih pristopov. Štirje mladi, a z zvezdniškim prahom že začinjeni kuharji so vsak v svoji izvirni kuharski maniri predstavili štiri recepte, vsakega z enim od Union Premium piv.

Foto: Pivovarna Laško Union

Pripravite brbončice na divjo vožnjo in spoznajte nekaj svežih trikov in nasvetov, kako narediti kuhanje sproščeno in za oblizniti dobro.

Žiga Gabrovec, Luka Novak, Evita Antončič in Bruno Šulman so ljubezen do piva na preprost in igriv način dvignili na povsem novo raven. Od rib in krompirčka v pivskem testu do sladic, prežetih s pivom. Vsak recept piše čisto svojo zgodbo združevanja piva in hrane.

Žiga Gabrovec

Hudomušni kuhar je takoj po gimnaziji svoja krila razprl po Evropi in se za nekaj časa ustalil na Nizozemskem. Vse popotniške izkušnje zdaj s pridom uporablja pri snovanju vedno izvirnih jedi. Žiga je lani jeseni odprl tudi svojo restavracijo. Zanjo je izbral prav posebno ime – Žigola.

Foto: Pivovarna Laško Union

Pijana kurika Sestavine za posip: 1 žlica dimljene paprike

2 žlici rjavega sladkorja

2 žlici česna v prahu

1 žlička čilija v prahu

1 žlica črnega popra

2 žlički soli *priklopi pečico ali smoker na 160 °C. Suhe sestavine z žlico premešaš v skledici. V dlan vzameš izdatno prgišče začimbne mešanice in kuriko dobro premažeš – zunaj in znotraj. Porabiš vso začimbno mešanico, da je kurika lepo prekrita. Mažeš jo nad naoljenim pekačem. Ko se prepričaš, da je pramazana vsaka pora, jo odložiš na pekač. 1 piksna Union premium nefiltriranega svetlega piva Odpreš pivo, malo predahneš, ga poskusiš. Odpiješ par požirkov, ne preveč, sicer bo kurika težko pijana. Pločevinko porineš kuriki med bedra. Postaviš jo na pločevinko, tako da gleda vertikalno navzgor. Pečeš jo eno uro. Foto: Pivovarna Laško Union Vmes pripraviš marinado. Sestavine: 200 g kečapa

100 g sladkorja v prahu

100 g jabolčnega kisa

2 žlici česna v prahu

2 žlici sojine omake

2 žlici omake Worcestershire

2 dcl Union premium nefiltriranega svetlega piva Po eni uri kuriko vzameš iz pečice jo premažeš z marinado, najbolje s čopičem, da se ne popečeš. Če si bolj hrabre, utrjene narave, lahko tvegaš dotik kože na kožo. Pečeš še dodatnih 30 minut.

Na dosegu roke je še vedno nekaj piva, ki je ostalo od priprave marinade. Prihrani si ga za na konec. Ko poješ zadnji grižljaj hrustljave pijane kurike, počakaj nekaj sekund. Štej vsaj do pet, dokler tvoja usta res ne prosijo požirka hladnega piva. Da še bolj izzoveš občutek žeje, si predstavljaj, da kozarca nimaš. Da piva nimaš. Šele takrat sezi po kozarcu in naredi dolg, počasen požirek. Za popolno ekstazo okusa pivo prelij v ohlajen kozarec s tankim robom. Smisel vsakdanjega življenja je ravno v podrobnostih, prav te sprožajo največje užitke.

