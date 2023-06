Karamelna omaka za popestritev slane ali sladke jedi

Oglasno sporočilo

Pozabite na Chef's table, Michelinove zvezdice, zapleteno molekularno kuhinjo, čas je za demokratizacijo kuhanja, več zabave in manj vzvišenih pristopov. Štirje mladi, a z zvezdniškim prahom že začinjeni kuharji so vsak v svoji izvirni kuharski maniri predstavili štiri recepte, vsakega z enim iz linije piva Union Premium.

Pripravite brbončice na divjo vožnjo in spoznajte nekaj svežih trikov in nasvetov, kako narediti kuhanje sproščeno in za prste oblizniti dobro.

Žiga Gabrovec, Luka Novak, Evita Antončič in Bruno Šulman so ljubezen do piva na preprost in igriv način dvignili na povsem novo raven. Od rib in krompirčka v pivskem testu do sladic, prežetih s pivom. Vsak recept piše čisto svojo zgodbo združevanja piva in hrane.

Žiga Gabrovec

Hudomušni kuhar je takoj po gimnaziji svoja krila razprl po Evropi in se za nekaj časa ustalil na Nizozemskem. Vse popotniške izkušnje zdaj s koristjo uporablja pri snovanju vedno izvirnih jedi. Žiga je lani jeseni odprl tudi svojo restavracijo. Zanjo je izbral prav posebno ime – Žigola.

Foto: Pivovarna Laško Union

Karamelna omaka Sestavine: 2 dl nefiltriranega temnega piva Union Premium

180 g rjavega sladkorja

cimet po okusu Rjavi sladkor stresite v kozico. Na malem ognju ga prav počasi topite. Oko naj vam ne zahaja na pločevinko še neodprtega piva. Saj bo. Samo počasi! Glejte v topeče se kristale. Ne hodite stran. Sladkor se grozno hitro zažge, imeli boste delo s pomivanjem zasmojene kozice, s karamelno omako pa boste spet na začetku. Se ne izplača. Rajši vzemite leseno žlico in mešajte. Ko se stali ves sladkor in je lepe zlate barve, vanj vlijte pivo in začinite s cimetom, če vam je pri srcu. Kuhajte, dokler se od žlice ne vleče kompaktna sladka nit. Karamelno omako lahko postrežete k mesu – raca se s sladko omako dobro razume. Ali pa jo polijte čez palačinke, jajčno kremo, kolač ali sladoled.

