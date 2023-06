Piknik Staropramen v Parku Žibert, ki ga ne smete zamuditi #nagradnaigra

Prvega nikoli ne pozabiš, sedaj pa je tu že drugi! Tega piknika Staropramen v Ljubljani ne smete zamuditi! SODELUJTE V NAGRADNI IGRI: Podarjamo burger in pivo za dve osebi.

V zelenju Parka Žibert vas bo pričakal sproščujoči ambient z visečimi mrežami, odejami in mehkimi blazinami.

To sta idealna priložnost in prostor za druženje z vašo najljubšo družbo in družino ob popolni kombinaciji dobrot ulične hrane in hladnega piva Staropramen.

Poleg brbončic bo poskrbljeno za odlično glasbo, da boste lahko zaplesali ali pa samo uživali ob poslušanju dobre glasbe. Vmes pa lahko igrate različne družabne igre (badminton, balinčke, pikado, karte …), ki vas bodo pričakale pripravljene, ko prispete.

Izbirate lahko med šestimi piknik meniji. Če se odločite za enega od njih, boste prejeli brezplačno 0,5 l piva Staropramen brezplačno!

Zagotovljena bo tudi promocijska cena točenega malega 0,33 l Staropramenca.

Pridite na piknik od 7. do 10. junija. Izberite katerikoli dan, zagotovo se boste zabavali! Lahko pa pridete vse štiri dni. #PicnicLikeAnExpert KDAJ: od srede do sobote od 18. do 23. ure Sreda, 7. 6. – Maja Založnik Band, VIP-dan

Četrtek, 8. 6. – BK STUDIO BAND (80', RETRO, POP ROCK, GROOVY …)

Petek, 9. 6. – JAMirko SESSIONS

Sobota, 10. 6. – ANABEL & BK STUDIO BAND Vstop prost. Srčno vabljeni!