Pet nepogrešljivih stvari za peko na žaru

Foto: Spar

1. Žar, ki vam najbolj ustreza

Tradicionalni žar na oglje, plinski, električni ali pa tako imenovani "smoker" žar. Izberite takšnega, ki najbolj ustreza vašemu življenjskemu slogu, lokaciji piknika ali okusu.

Žar na oglje daje boljši okus jedem. Plinski in električni sta bolj praktična, kadar pečete na terasi ali celo domačem balkonu. S "smoker" žarom pa lahko meso med peko počasi dimite.

Ponujamo nekaj nasvetov o peki na žaru.

Na žaru lahko spečete svinjino, govedino ali perutnino. Foto: Spar

2. Kakovostno meso ali ribe

Dober žar se začne z dobrim mesom. Na žaru se odlično obnesejo tako svinjina in govedina kot perutnina. Ljubitelji morskih dobrot si lahko privoščite ribe ali morske sadeže.

Kakovostno meso slovenskega porekla lahko kupite v Sparovi mesnici, po ribe pa se odpravite v Sparovo ribarnico. Odlični so tudi pakirani izdelki za žar.

Vas zanima, kako pripraviti odlične ribe in morske sadeže na žaru? Preberite nekaj nasvetov o morskem žaru.

Pojedino z žara si lahko pripravijo tudi vegetarijanci in vegani, saj je zelenjava na žaru več kot odlična. Foto: Spar

3. Vse za vegetarijanski žar

Najboljše pri dobrotah z žara je to, da so primerne tako za mesojedce kot vegetarijance in vegane. Na žaru lahko poleg mesa, rib in sira popečete tudi gobe in zelenjavo, na primer krompir, bučke, papriko, paradižnik, korenje, jajčevec, koruzo, čebulo, šparglje, artičoke. Lahko pa svežo zelenjavo ponudite tudi kot prilogo.

Nasvete za vegetarijanski žar in nekaj receptov za okusne vegetarijanske jedi z žara lahko najdete tukaj.

Foto: Spar

4. Vrhunski in vsestranski noži

Obvezna oprema vsakega mojstra žara je dober nož, s katerim boste lahko rezali meso, ribe, zelenjavo, sadje, pa tudi kruh.

Izjemne nože priznane blagovne znamke Boretti odlikuje italijanski dizajn, prepričali pa vas bodo z natančno izvedbo vsakega reza ter ergonomskim ročajem, ki ponuja popoln oprijem in varnost. Namenjeni so pogosti uporabi in izdelani iz nerjavečega jekla, odpornega proti rji, kar jim zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Noži Boretti se odlično obnesejo tudi pri pripravi pice. Oglejte si v videu Lajf z mulci.

Pa še nasvet: nožev nikoli ne shranjujte v predalu s preostalim priborom, saj se lahko rezila ob drgnjenju poškodujejo. Najbolje jih je hraniti na priročnem stojalu za nože.

Privoščite si pojedino na žaru z različnimi prilogami. Foto: Spar

5. Za obogatitev okusov

Da bo meso mehko in sočno, ga je treba nekaj ur pred peko na žaru marinirati. Preden jedi postrežete, pa ne pozabite na številne priloge in omake, ki okus žara še obogatijo, na primer ajvar, gorčica in odlična omaka guacamole.

Nasvet: zelenjavne omake lahko postrežete tudi na krekerjih ali hrustljavih kruhkih kot predjed.

V Sparovi ponudbi najdete več kot 20 že pripravljenih izdelkov Spar BBQ iz mesa večkrat preverjene kakovosti, ki so ravno prav začinjeni in pripravljeni, da jih le še zapečete. Še več izdelkov za žar in preostalo ponudbo si oglejte v Sparovem aktualnem katalogu.

