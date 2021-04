Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je v prvem valu pandemije koronavirusa v ZDA in tudi drugod po svetu v trgovinah primanjkovalo toaletnega papirja, je tokrat povpraševanje preseglo ponudbo nekega drugega artikla – kečapa, pakiranega v vrečke.

Foto: Getty Images

Povpraševanje po kečapu v vrečkah je v zadnjem letu močno naraslo, ta oblika embalaže je veliko bolj zaželena od stekleničk in plastenk, ker je velik del gostincev prešel na dostavo hrane, pri tej pa so vrečke najbolj uporabna in smiselna oblika embalaže.

Ameriško podjetje Heinz, ki proizvaja najbolj priljubljen kečap na svetu, preprosto ne more dohajati povpraševanja po njihovem kečapu v vrečkah, poroča BBC, in v mnogih ameriških restavracijah imajo težave z nabavo tega prehrambnega dodatka.

Stekleničke in plastenke, ki se jih dotika nešteto rok, v času pandemije niso več zaželena oblika embalaže. Foto: Reuters

V podjetju Heinz so za tiskovno agencijo AFP pojasnili, da so proizvodnjo kečapa v vrečkah že okrepili, a še vedno ne morejo zadostiti povpraševanju.

Lotili pa so se tudi razvoja novih oblik embalaže, ki bi jih po koncu pandemije lahko uporabljali v ponovno odprtih restavracijah – takšne, ki bodo kečap brizgale s pomočjo senzorjev in se jih ne bo treba dotikati.

