Osvežilni poletni smutiji in brezalkoholni koktejli: uživajte v okusnih brezalkoholnih napitkih

Oglasno sporočilo

Poletje je čas sonca, vročine in osvežujočih pijač. Medtem ko se z visokimi temperaturami veča tudi naša žeja, smo srečni, da nam je na voljo širok izbor poletnih napitkov, ki nas lahko ohladijo in osvežijo. Med najbolj priljubljenimi možnostmi so zagotovo poletni smutiji in brezalkoholni koktejli, ki ponujajo zdravo in slastno alternativo alkoholnim pijačam. V tem članku bomo raziskali njihov svet in vam predstavili nekaj osvežujočih receptov.

Smuti z avokadom in češnjami Foto: Philips

Smutiji so odličen način, da vnesemo veliko vitaminov, mineralov in vlaknin v našo prehrano. Narejeni so iz svežega sadja, zelenjave, mleka ali jogurta ter drugih dodatkov. Smutiji so priljubljeni predvsem med ljubitelji zdravega načina življenja. Med poletjem, ko imamo svežega sadja in zelenjave v izobilju, lahko ustvarimo vrsto okusnih in hranljivih poletnih smutijev.

Poleg tega, da so poletni smutiji in brezalkoholni koktejli osvežujoči, imajo tudi številne zdravstvene prednosti. Sadje in zelenjava v smutijih sta bogata vira vitaminov, mineralov in antioksidantov, kar krepi naš imunski sistem in nam pomaga ohranjati zdravje. Prav tako so odličen način za hidracijo, saj vsebujejo veliko vode, kar je še posebej pomembno v vročih poletnih mesecih. V nadaljevanju si lahko ogledate hitre in enostavne recepte s sezonskim sadjem.

Smuti z avokadom in češnjami Sestavine: 180 mililitrov mrzle vode

10 gramov peteršilja

100 gramov češenj

50 gramov avokada

200 gramov malin Postopek Avokado olupimo in odstranimo peško. Češnje prerežemo po dolžini na dva kosa in odstranimo peške. Nato vse sestavine narežemo na majhne kose. Vse sestavine damo v mešalnik in mešamo, da dobimo gladek napitek. Postrežemo.

Za ljubitelje eksotičnega oziroma tropskega sadja je smuti z ananasom in mangom odlična rešitev za osvežitev in vnos nujnih vitaminov.

Smuti z ananasom, mangom in meto Foto: Philips Smuti z ananasom, mangom in meto Sestavine: 80 mililitrov kokosove vode

1 vejica mete

170 gramov ananasa

120 gramov manga

80 gramov rumenega jabolka

40 gramov limone Postopek Meto operemo. Ananas olupimo in odstranimo trdo sredico. Mango olupimo in odstranimo peško. Rumeno jabolko prerežemo po dolžini v dva kosa in odstranimo pecelj in semena. Limono olupimo. Nato vse sestavine narežemo na koščke. Vse sestavine damo v mešalnik in mešamo, da dobimo gladek napitek. Postrežemo.

Poleg smutijev so poleti vse bolj priljubljeni tudi brealkoholni koktejli. Brezalkoholni koktejli so odlična alternativa alkoholnim za tiste, ki ne uživajo alkohola ali pa želijo zmanjšati njegovo uživanje. Brezalkoholni napitki so prav tako primerni za otroke, nosečnice, voznike in tudi za vse, ki se želijo izogniti morebitnim negativnim učinkom alkohola. Ti napitki so lahko prav tako sofisticirani in zapeljivi kot alkoholne različice, zato jih lahko postrežete na družabnih dogodkih in praznovanjih ter presenetite goste s svojimi kreativnimi kombinacijami.

mešalnik z modulom sokovnika Philips Flip&JuiceTM. Zmogljivi mešalnik omogoča pripravo smutijev, namazov, omak in juh, z modulom centrifugalnega sokovnika pa lahko enostavno pripravite bistre in kašaste sokove. Mešalnik je tudi zelo enostaven za čiščenje. Mešalnik 2-v-1 je odlična izbira za vse, ki radi uživajo v sveže pripravljenih sokovih in smutijih. Foto: Philips Priprava smutijev in poletnih napitkov je preprosta. Izbrane sestavine stresete v mešalnik in v nekaj sekundah je vaš napitek pripravljen. Nepogrešljivi pomočnik za pripravo poletnih sokov je zagotovo novi. Zmogljivi mešalnik omogoča pripravo smutijev, namazov, omak in juh, z modulom centrifugalnega sokovnika pa lahko enostavno pripravite bistre in kašaste sokove. Mešalnik je tudi zelo enostaven za čiščenje.je odlična izbira za vse, ki radi uživajo v sveže pripravljenih sokovih in smutijih.

Poleti je lubenica zagotovo ena izmed prvih stvari, na katere pomislimo. Njen osvežujoč okus in velika vsebnost vode je kot nalašč za vroče poletne dni. Poskusite lubenico v novi preobleki v slastnem penečem brezalkoholnem koktejlu iz lubenice.

Ta osvežilni brezalkoholni koktejl iz lubenice je sinonim za poletje. Naravno sladko lubenico, kiselkast sok limete in mineralno vodo združuje v napitek z mehurčki, ki vas bo zagotovo odžejal in osvežil na vroč dan.

Peneči brezalkoholni koktejl iz lubenice Foto: Philips Peneči brezalkoholni koktejl iz lubenice Sestavine: 500 gramov lubenice

2 jedilni žlici sveže stisnjenega soka limete

100 mililitrov vode

480 gramov ledenih kock

200 mililitrov gazirane mineralne vode Postopek Meso lubenice narežemo na majhne kocke. Lupino zavržemo. V posodo mešalnika damo kocke lubenice, sok limete in vodo ter približno eno minuto mešamo na visoki hitrosti, dokler ne dobimo napitka brez grudic. Napitek nalijemo v kozarce, dodamo gazirano vodo in ledene kocke, okrasimo in postrežemo. Namig: napitek iz lubenice postrežemo v kozarcu za viski, okrašenim s krhljem lubenice in svežo meto.

Osvežite se lahko tudi z brezalkoholno borovničevo margarito. Združuje sladkobo borovnic z limoninim in pomarančnim sokom za popolnoma uravnoteženo in okusno pijačo.

​​​​​​​Borovničeva margarita Foto: Philips Borovničeva margarita Sestavine: 480 gramov ledenih kock

100 gramov borovnic

30 mililitrov sveže stisnjenega limoninega soka

70 mililitrov sveže stisnjenega pomarančnega soka Postopek Ledene kocke damo v mešalnik. Pritisnemo gumb za drobljenje ledu in mešamo približno eno minuto, dokler ledene kocke niso fino zdrobljene. Led enakomerno porazdelimo med kozarci. Borovnice operemo. Preostale sestavine damo v posodo mešalnika in približno eno minuto mešamo na visoki hitrosti, dokler ne dobimo napitka brez grudic. Napitek nalijemo v kozarce, okrasimo in postrežemo. Nasvet: po robu kozarca za margarito podrgnite rezino limone in kozarec potisnite v sol, okrasite ga s svežimi borovnicami, pomarančno lupino in rezino pomaranče ter postrezite.

Poletni smutiji in brezalkoholni koktejli so odličen način, da se ohladite in uživate v okusnih pijačah. Ne glede na to, ali želite uživati v sadnih kombinacijah smutijev ali se prepustiti svežim okusom citrusov v brezalkoholnih koktejlih, imate na voljo neskončne možnosti za ustvarjanje poletnih napitkov, ki bodo zadovoljili vaše brbončice. Ne pozabite eksperimentirati z različnimi sestavinami in okusi, saj je pri pripravi teh napitkov ustvarjanje lastnih receptov del zabave.

Navdih za pripravo osvežujočih poletnih napitkov lahko najdete tudi v aplikaciji NutriU. Aplikacija vsebuje več kot 200 receptov in nasvetov za pripravo okusnih jedi v slovenskem jeziku. Pridružite se skupnosti NutriU in z drugimi strastnimi kuharji delite svoje najljubše recepte. Aplikacijo NutriU lahko prenesete tako iz Applove trgovine App Store kot iz trgovine Google Play.

Poleg zgoraj omenjenih receptov lahko ustvarite tudi svoje edinstvene kombinacije smutijev in drugih napitkov. Igrajte se z različnim sadjem, zelenjavo, sokovi, mlekom, jogurtom, začimbami in sladili ter ustvarjajte napitke, ki bodo popolnoma prilagojeni vašim preferencam. Svoje poletne napitke lahko tudi okrasite z različnimi dekoracijami, kot so rezine svežega sadja, listi mete, koščki kokosa ali pa celo sladkorne obrobe na kozarcu. Estetski vidik je pomemben pri pripravi napitkov, saj nas privlačen izgled napitka še bolj spodbudi k uživanju.

Naročnik oglasnega sporočila je VERSUNI.