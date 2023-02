Lahka in pisana enolončnica vas bo pogrela, polna okusne zelenjave, ki jo prepogosto zanemarjamo, pa bo poskrbela za vaše zdravje in dobro počutje. Špinača in ohrovt sta izjemni živili, bogati z vitamini, vlakninami in antioksidanti, skupaj s piščančjim mesom in ječmenovo kašo pa bo naša enolončnica poskrbela za popolno, okusno kosilo.

Foto: Shutterstock

Pisana enolončnica

Sestavine

Za mesne kroglice:

400 g mletega piščančjega mesa,

50 g kruha,

1 rumenjak,

črni poper,

sol,

peteršilj.

Za enolončnico:

olivno olje,

50 g čebule,

2 korenčka,

1 l jušne osnove,

400 g ohrovta,

50 g špinače,

skodelica kuhane ječmenove kaše,

sol,

črni poper.

Priprava

Najprej pripravimo mesne kroglice. V meso vmešamo narezan kruh, rumenjak, poper, sol in na drobno nasekljan peteršilj. Dobro premešamo in oblikujemo kroglice. V ponvi segrejemo olje in kroglice na hitro opečemo, da se zlato obarvajo, vendar ne prepečejo.

V večjo kozico vlijemo olje, prepražimo nasekljano čebulo in dodamo korenje. Zalijemo z jušno osnovo po svoji izbiri. Juho premešamo, dodamo ohrovt, mesne kroglice in kuhamo na zmernem ognju približno 20 minut. Na koncu v juho primešamo svežo špinačo in skodelico kuhane ječmenove kaše. Solimo popopramo, počakamo nekaj minut in enolončnica je pripravljena. Poleg lahko ponudimo sveže nariban parmezan.