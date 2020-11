Okusi tujih dežel kar v domači kuhinji

Oglasno sporočilo

Večeri postajajo vse daljši, zato je sedaj pravi čas za sproščujoče trenutke v krogu ožje družine. Po dolgem sprehodu in opazovanju prelepe jesenske narave se prileže skodelica toplega napitka in ogled dobrega filma, popolnega užitka pa seveda ni brez okusnih prigrizkov. Takšne večere obožuje tudi Ana Žontar Kristanc, avtorica uspešnega bloga Anina kuhinja, ki pravi, da zanjo ni ničesar lepšega kot prijeten večer z njenimi najdražjimi, manjkati pa ne smejo niti preprosti in slastni prigrizki. Tokrat je pripravila dva okusna, a preprosta recepta, ki bosta navdušila celotno družino.

Hrustljave turške cigare

Navdih je tokrat poiskala v deželi, kjer se na barvitih bazarjih, polnih slastnih prigrizkov in eksotičnih začimb, srečajo najrazličnejše kulture. Se vam že svita? Navdihnila jo je Turčija, zato je pripravila hrustljave turške cigare, ki jih je napolnila s svežim sirom ter slastnim namazom Rio Mare Paté s tunino in na soncu posušenimi paradižniki.

Za pripravo hrustljavih turških cigar z namazom Rio Mare Paté s tunino in na soncu posušenimi paradižniki ter svežim sirom boste potrebovali:

3‒4 žlice namaza Rio Mare Paté s tunino in na soncu posušenimi paradižniki (100 g)

4 liste vlečenega testa

8 žlic oljčnega olja

8 žlic naribane topljive mocarele

80‒100 gramov svežega sira ali fete

Ščepec belega popra

Sestavine za okusno omako:

Tekoči jogurt

Čajna žlička pesta iz posušenih paradižnikov

Postopek priprave preverite tukaj in uživajte v popolnem jesenskem večeru z odličnimi kremnimi namazi Rio Mare Paté!

Polentine rezine

Le kdo ne obožuje sprehodov po italijanskih ulicah in uživanju v pristnih okusih, ki jih ponuja ta krasna država? Z malo domišljije se boste tja vrnili ob pripravi okusnih polentinih rezin z novim namazom Rio Mare Paté z limoninim sokom, rukolo in poširanim jajcem.

Za pripravo polentinih rezin z namazom Rio Mare Paté z limoninim sokom , rukolo in poširanim jajcem boste potrebovali:

Sestavine za polento:

400 ml mleka

100 gramov polente

½ čajne žličke soli

3 žlice sveže naribanega parmezana

Ostale sestavine:

6 jajc

1x namaz Rio Mare Paté z limoninim sokom (100 gramov)

Dve pesti sveže mlade rukole

2 žlici kisa

1 žlica oljčnega olja

Črni poper, sol

Postopek priprave preverite tukaj in si pričarajte pristne italijanske okuse kar doma. Buon appetito!

Rio Mare Paté – pika na i za vsak prigrizek

Kremni namazi Rio Mare Paté so zares odličnega okusa in popolna dopolnitev za vse vrste prigrizkov. Izbirate lahko med petimi slastnimi okusi, navdušile pa vas bodo tudi kakovostne in skrbno izbrane sestavine brez dodanih konzervansov. Na voljo so v praktični tubi, ki je odlična za najmlajše, in v elegantni ovalni pločevinki, ki jo lahko ponovno zaprete. Zaradi svoje vsestranskosti bodo obogatili vsako jed in navdušili tudi najbolj zahtevne gurmane.

Za več receptov z izdelki Rio Mare spremljajte blog www.aninakuhinja.si, spletno stran www.riomare.si in Facebook stran www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija.

Naročnik oglasnega sporočila je Bolton Adriatic