Oki Doki – za zdrav in razigran začetek novega šolskega leta

Oglasno sporočilo

Ob uradnem začetku novega šolskega in vrtčevskega leta Oki Doki zopet razveseljuje s svojimi igrivimi okusi. Skutke, jogurti in napitki iz sveže sirotke z dodanim kalcijem in vitaminom D za zdrave zobe in močne kosti bodo poskrbeli za zdrav in razigran vsakdan – doma, v vrtcu ali v šoli.

Foto: Mlekarna Celeia

Mlečne izdelke Oki Doki odlikuje vez z naravo, tradicijo in skrbjo za zdravje naših najmlajših, saj so brez umetnih barvil, skutke in napitki iz sirotke so tudi brez laktoze. Dodane so le naravne arome, vitamin D in kalcij za zdrave zobe ter močne kosti. Kot vsi izdelki Mlekarne Celeia , tudi ti nastajajo le iz najboljšega mleka slovenskih kmetij in so brez gensko spremenjenih organizmov. Ponašajo se tudi s certifikatom Izbrana kakovost Slovenija.

Oki Doki skutke z navihanimi imeni in okusi, tudi za najmlajše, ob uvajanju mlečne hrane

Fina malina, Razigrana banana in Zardela jagoda predstavljajo okusno mlečno igro okusov in obrok, ki je zaradi svojih sestavin primeren tudi ob prvem uvajanju mlečne hrane. Skutke namreč ne vsebujejo laktoze, so brez dodanega sladkorja ter brez konzervansov in umetnih barvil. Vsebujejo dodatek kalcija in vitamina D, saj oba v zgodnjem otroštvo igrata pomembno vlogo pri razvoju zdravih prvih zobkov in močnih kosti. Kot vsi izdelki Oki Doki, so skutke narejene iz najboljšega mleka slovenskih kmetij, ki je dokazano brez gensko spremenjenih organizmov, zato predstavljajo bolj naravno izbiro mlečnega obroka, slovenskega porekla.

Jogurti Oki Doki z okusnimi dodatki v nadpokrovčkih

Hrustljavi piškoti, čokoladne kroglice ali pisani bonbončki bodo z okusnim vanilijevim jogurtom tudi v letošnjem šolskem popestrili malico po prihodu iz vrtca ali šole. Z dodanim Kalcijem in vitaminom D predstavljajo zdravo obliko vmesnega obroka, s katerim se rade posladkajo vse generacije otrok, nemalokrat pa tudi njihovi starši.

Napitki Oki Doki iz sveže sirotke za okusno in zdravo osvežitev ob obšolskih dejavnostih, brez dodanega sladkorja

V mlekarni Celeia so svežo slovensko sirotko in izbrane kombinacije sadnih okusov združili v okusna in osvežujoča sadna napitka Zmešano sadje in Nagajiva jagoda. Sirotkin blagodejni vpliv na organizem, dodan kalcij in vitamin D ter prijeten osvežujoč okus brez dodanega sladkorja, predstavljajo zdravo izbiro za potešitev žeje doma, na poti ali pri obšolskih dejavnostih.

"Zdravo otroštvo je tudi razigrano otroštvo, zato je naše vodilo otroke navdušiti nad zdravo prehrano in če lahko staršem pri tem pomagamo z ustvarjalnostjo, smo še toliko bolj zadovoljni," dodajajo v Mlekarni Celeia, vsem najmlajšim in šolarjem pa želijo uspešen in razigran vstop v novo šolsko in vrtčevsko leto.

Naročnik oglasnega sporočila je MLEKARNA CELEIA, D. O. O.