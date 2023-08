Oborožite se z dodatkom, ki bo vaše jedi dvignil na višjo raven

Foto: Shutterstock

V veliko pomoč pri kuhanju so nam lahko vnaprej pripravljene mešanice začimb, ki nam pri kuhanju in nakupovanju sestavin prihranijo veliko časa, saj lahko z enim dodatkom pričaramo jed, ki nas bo res navdušila. Končno si lahko vsak dan omislimo svojo najljubšo jed ali pa pripravimo nekaj, česar se sicer izogibamo. Vnaprej pripravljene mešanice začimb niso potuha, ampak naše skrivno orožje, s katerim okrepimo okus jedi. Če do zdaj še niste poskusili kuhati z različnimi mešanicami začimb, vas vabimo, da se prepustite navdihu in tokrat z nami pripravite klasično poletno jed. Polnjene paprike so večna uspešnica, s katero so nas že naše babice razvajale vsako poletje, ko so se na tržnicah pojavile rumene paprike sorte babura.

Recept za poletno klasiko

Foto: Shutterstock

Vsaka gospodinja ima svoj način priprave polnjenih paprik in drugih jedi iz mletega mesa, z dodatkom mešanice začimb Knorr za polnjene paprike in sarme pa ta klasična poletna jed očara tudi najzahtevnejše jedce.

Čeprav ima jed nekoliko retro značaj, jo še vedno radi pripravljamo, ko si zaželimo nekaj svežega in hranljivega. Z začimbami Knorr Fix bomo poskrbeli za tisto piko na i, da bodo naše paprike še bolj polnega okusa.

Za polnjene paprike izberimo velike, zrele in mesnate plodove, lahko svetlorumeno papriko babura ali pa slastne rdeče paprike.

Sestavine:

4 paprike

500 g mletega mesa

100 g riža

vrečka mešanice Knorr Fix za polnjene paprike in sarme

Priprava:

Riž speremo z vrelo vodo in ga v slanem kropu kuhamo približno deset minut. Meso in riž posujemo z vsebino vrečke Knorr Fix za polnjene paprike in sarme ter vse skupaj dobro premešamo. Z nadevom napolnimo paprike.

Pripravimo paradižnikovo omako in v njej kuhamo paprike približno 45 minut. Občasno jih obrnemo in pred postrežbo pustimo stati še eno uro v loncu.

Paradižnikova omaka: Potrebujemo približno liter paradižnikove mezge. V loncu segrejemo žlico olja in karameliziramo žličko sladkorja. Posujemo z žlico moke, jo rahlo popražimo in zalijemo s paradižnikovo mezgo. Ko omaka zavre, dodamo polnjene paprike in jih kuhamo na rahlem ognju.

Namig za paradižnikovo omako: Vrečko paradižnikove juhe Knorr vmešamo v 600 mililitrov hladne vode, občasno premešamo, zavremo in kuhamo še nekaj minut.

Priprava polnjenih paprik v pečici:

Foto: Shutterstock

Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija. Meso, riž, nekaj žlic paradižnikove mezge in začimbe Knorr Fix popražimo, s to mešanico napolnimo paprike ter jih pokonci postavimo v steklen pekač.

Na vsako papriko dodamo še kakšno žlice paradižnikove mezge. Na začetku jih pečemo deset minut, pokrite z aluminijasto folijo, potem folijo odstranimo in jih pečemo še približno 15 minut, na koncu jih za dodatek okusa lahko tudi posujemo z naribanim sirom.

Rahla in sočna mesna štruca

Foto: Shutterstock

Predstavljamo še eno jed, ki se premalokrat znajde na naših mizah, čeprav spada med zelo priljubljene. Tokrat smo se odločili za recept, ki ne vsebuje mleka, zato je primeren za vse, ki ne uživajo laktoze.

Skrivnost do slastnega okusa mesne štruce se skriva v izbiri prave govedine. Če bomo izbrali preveč pusto meso, štruca ne bo tako okusna, pa tudi manj kompaktna bo. Kruha oziroma žemljic ne namočimo v mleku, ampak v piščančji ali goveji jušni osnovi. Za še več okusa dodamo pripravljeno mešanico začimb Knorr Fix za mleto meso, ki poleg začimb vsebuje čebulo in peteršilj. Da nam mesna štruca ne bi razpadla, v zmes vedno dodamo jajca.

Sestavine:

1 kg mlete govedine

4 rezine kruha

2 dl jušne osnove

mešanica začimb Knorr Fix za mleto meso

2 jajci

sol, poper

Glazura:

100 ml kečapa

4 žlice rjavega sladkorja

žlička popra

Priprava:

Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija. Pekač po želji obložimo z aluminijasto folijo. Na dno pečice postavimo nizko posodico z vodo, da bo v pečici več vlage.

Približno štiri rezine kruha drobno zmeljemo v mešalniku, lahko ga tudi nadrobimo z rokami. Uporabimo svež kruh, da bo štruca bolj sočna. Drobtine premešamo z jušno osnovo, jajcema in začimbami Knorr Fix. Dodamo sol in poper. Pustimo namočeno približno pet minut.

V veliki skledi zmešamo mleto meso, namočeno mešanico kruha in začimb ter narahlo premešamo. Meso oblikujemo v štruco.

Za paradižnikovo glazuro premešamo paradižnikovo mezgo, rjavi sladkor in poper. S polovico mešanice premažemo štruco in pečemo od 45 do 60 minut. Po peki štruco premažemo s preostalo mešanico za glazuro. Pustimo stati približno 15 minut in postrežemo s krompirjevim pirejem.