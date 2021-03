Nova harmonija zakladov Istre iz kleti Vinakoper

Kdaj ste nazadnje rekli "altroke"? Danes, včeraj, prejšnji mesec – nikoli? No, če tega istrskega izraza ne boste hitro usvojili, boste ostali praznih rok. Brez inovativnega izdelka iz kleti Vinakoper, ki za letošnji vstop v pomlad ter velikonočno sladkanje ponuja nekaj "več". Altroke Istra by Vinakoper.

Istrani so nadvse navdušeni, če se znajdejo v situaciji, ko lahko rečejo: "Altroke!" Še najraje v tisti: "A s 'set? Altroke!", torej "A si sit? Pa še kako!" Ja, altroke v istrskem narečju pomeni še več, še bolje, pa še kako. Zato je to poimenovanje idealno za novi inovativni izdelek iz kleti Vinakoper, ki v rojevanje pomladi in velikonočno praznovanje vnaša tisto nekaj več. Tiste pristne istrske lastnosti razigranosti, druženja, povezovanja in preprostega slavljenja čudovitih okusov. Tisti altroke, ki ga v teh časih najbolj potrebujemo.

Altroke prazniki

Altroke Istra by Vinakoper je šarmantno čokoladno jajce, ujeto v objem sladkega refoška linije Zakladi Istre. Edinstvena kombinacija je ustvarjena za dve osebi, idealna torej za prihajajoče praznike. Če smo doslej čokoladna jajca kupovali zgolj otrokom, zdaj z njimi na res poseben način lahko presenetimo tudi najbližje; partnerja oziroma partnerko, starše in prijatelje. Ter s tem ponudimo trenutek pristnega uživanja v sožitju okusov, ustvarjenih pod toplim istrskim soncem, v igri morja in vetra.

Altroke jajce in vino

Povezovanje je glavno vodilo tega izdelka. Povezuje okuse – izbrane čokolade in vina, povezuje pa tudi lokalno skupnost. Izdelek je namreč nastal v sodelovanju Vinakoper, čokoladnice Lucifer, Mestne občine Koper ter Obalne galerije Piran, v celotno zgodbo pa vpeljal tudi umetniški duh. Fuzijo popolnih okusov namreč dopolnjuje unikaten izgled, ki je rezultat ustvarjalnega duha priznane likovne umetnice Lare J. Marconi. Ekskluziven izdelek torej, katerega embalaža vam ostane še dolgo na domači polici, da vanjo shranjujete obeležja časa in izjemnih trenutkov. Še več; v Vinakoper že napovedujejo, da se bodo edicije Altroke Istra by Vinakoper iz leta v leto dopolnjevale, nadgrajevale z novimi umetnijami novih lokalnih umetnikov.

Altroke presenečenje

Kaj si sploh še lahko želimo od izdelka, kot je Altroke Istra by Vinakoper? Tisto, kar obljubljajo čokoladna jajca, seveda – presenečenje! Tega v Vinakoper razkrivajo kar vnaprej, pa zgolj zato, da ga ne bi spregledali. Vsak kupec izdelka bo tako nagrajen še z obiskom kleti in degustacijo izbranih vin Vinakoper. Pravijo, da si želijo po končani degustaciji iz vaših ust slišati: "To je pa res altroke izkušnja Istre!"

No, s toliko ponovitvami besede "altroke", kot smo vam jih postregli v tem prispevku, ste nedvomno besedo usvojili. Še dobro, dodajamo, saj se pod istim imenom skriva tudi letošnje kulinarično leto Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. V letu Slovenije – evropske gastronomske regije se bodo v Kopru zvrstile nepozabne gastronomske zgodbe pod znamko Altroke Istra. Znamko, ki jo izdelek Vinakoper dejansko napoveduje in pospremlja v življenje. Še eno novo rojstvo, torej – naj se razvije in raste vse do poletja, ko bo Vinakoper z različnimi vinskimi doživetji prisoten tudi na omenjenem gastronomskem dogajanju. Kdaj, kje in kako – no, za to se pa splača slediti družbenim omrežjem Vinakoper, da vam kakšna čudovita vinska dogodivščina ne uide.

Altroke Istra by Vinakoper je naprodaj v Vinskem butiku, Šmarska cesta 1, Koper. Za vas je med tednom odprt od 8.30 do 19.00, ob sobotah pa od 8.30 do 13.00. Dobrodošli!

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!