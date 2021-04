Napovedujemo: kuhanje z vrhunskim slovenskim chefom

Jutri, 22. aprila, ob 18. uri boste lahko kuhali skupaj z znanim slovenskim chefom Binetom Volčičem, ki bo za vas pripravil odličen morski recept – kraljeve kozice s špinačnimi rezanci. Prijavite se na dogodek na Tefalovi strani na Facebooku. Spremljajte Tefalovo spletno stran in odkrijte vse novosti za pripravo hrane iz ponudbe Tefal.

Skupaj z njim boste lahko odkrili, kako pripraviti jed, ki bo zadovoljila najzahtevnejše jedce, mogoče tudi tiste, ki se morajo nad morskimi dobrotami šele navdušiti.

Večerja za dve osebi

Da boste lahko skupaj z Binetom pripravili slastno večerjo za dve osebi, si že danes priskrbite vse sestavine.

Za dve osebi boste potrebovali:

• 180 g svežih špinačnih rezancev,

• 200 g repkov kraljevih kozic,

• 10 češnjevih paradižnikov,

• 1 korenček, 1 šalotko,

• 1 strok česna in vejico svežega peteršilja,

• 1 žličko paradižnikovega koncentrata,

• 1 dl suhega belega vina,

• ščepec žafranike, sol, poper, oljčno olje.

Kako kupiti morske kozice?



Kozice so petcentimetrski rakci brez klešč, medtem ko so škampi večji in imajo klešče.



Kozice imajo malce bolj morski okus, medtem ko škampe odlikuje bolj nevtralen okus.



S pravimi kuharskimi nasveti in majhnimi triki vam bo gotovo uspel nov kulinarični podvig, za katerega potrebujete tudi prave pripomočke. Dobra posoda, ki ji povsem zaupate, je ena od skrivnosti uspešno pripravljenih jedi.

Bine misli tudi na ljubitelje mesa

Bine je velik ljubitelj mesnih dobrot, zato je za tiste, ki imate raje kaj drugega kot morske kozice, pripravil tudi recept za slasten ribeye steak s šparglji. Sezona špargljev je na vrhuncu, zato si jih pripravite tako, da bo sočen zrezek še boljši kot ponavadi.

Sestavine za ribeye steak s šparglji:

1 ribeye steak (250 g)

100 g zelenih špargljev

50 g masla

50 g gorgonzole

sol, poper

olje

Priprava:

Zrezek posolite in poprate. V posodi Tefal Unlimited segrejete olje. Zrezek popečete z obeh strani. V posodici premešate zmehčano maslo in gorgonzolo. Ko je zrezek popečen, ga vzamete iz ponve in položite na desko. V isti posodi na hitro popečete očiščene šparglje, malce jih posolite. Zrezek položite na krožnik in ga obložite s popečenimi šparglji. Končate z mešanico masla in gorgonzole ter dekoracijo – lahko je peteršilj, drobnjak, mladi poganjki špinače.

Ribeye steak ali bržolni steak z govejega hrbta je nekaj najbolj slastnega, kar lahko ponudite ljubitelju mesa. Meso mora biti dobro uležano, ne pretanko in ne smete ga peči predolgo, ker je najboljše srednje zapečeno. Zrezek naj bo pred peko na sobni temperaturi, po peki pa mora nekaj minut počivati.

Pravi pripomočki za vrhunske uspehe v kuhinji

Bine bo kraljeve kozice s špinačnimi rezanci pripravljal v novi generaciji posode Tefal Unlimited. S spletno kodo TEFAL-15 jo lahko kupite po znižani ceni v spletni trgovini Merkur in Mercator M Tehnika ter na mimovrste.

Posoda Tefal Unlimited združuje tri inovativne tehnologije in tako zagotavlja popolne rezultate ob vsaki uporabi. Končno boste lahko uživali v popolno zapečenem mesu, ribah in zelenjavi, saj vam bo novi indikator Thermo-Signal™ povedal, kdaj je temperatura idealna za vašo jed. Čeprav bo jed hrustljavo zapečena, pa bo znotraj še vedno mehka in sočna.

Zaradi neoprijemljive obloge Titanium, odporne proti praskam, boste lahko brez skrbi mešali in uživali v pripravljanju hrane, saj se sestavine ne bodo prijemale posode ter bodo ohranile popolno teksturo in okus, posoda pa bo ostala nedotaknjena po vsaki uporabi.



Za popolno teksturo, barvo in okus je nujna enakomerna razporeditev toplote. To vam zagotavlja izboljšana indukcijska tehnologija Thermo-Fusion™+, ki razporedi toploto po celotni površini posode.