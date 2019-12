Na seznamu najboljših restavracij na svetu tudi osem slovenskih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V izboru tisoč najboljših restavracij na svetu je tudi osem slovenskih imen, najvišje med njimi so postavili mariborsko restavracijo Mak.

V Parizu so objavili svež izbor najboljših restavracij na svetu La Liste. Izbor, ki je nastal na pobudo francoskega zunanjega ministrstva, so prvič objavili leta 2015, za razliko od preostalih podobnih lestvic in vodnikov po restavracijah pa ga ne sestavljajo ocenjevalci, temveč računalniški algoritem. Ta lestvico sestavi s pomočjo podatkov iz več kot 550 kulinaričnih vodnikov ter drugih kulinaričnih publikacij.

Slovenska imena na francoskem seznamu

Na La Liste oziroma Seznam se že od samega začetka uvrščajo tudi slovenske restavracije, letos jih je na spisku osem. Najvišje med njimi je mariborska restavracija Mak, sledijo Gostilna pri Lojzetu, Hiša Franko, Cubo, JB, Dam, Danilo in Grič.

Na samem vrhu seznama pa so z enako oceno kar tri restavracije - Guy Savoy v Parizu, Le Bernardin v New Yorku in Ryugin v Tokiu.

