Na Ljubljanskem gradu vas 1. in 2. oktobra pričakuje sijajno vinsko doživetje

Oglasno sporočilo

Vinska kultura v Sloveniji nadaljuje svoj vzpon, Ljubljanski grad bo 1. in 2. oktobra gostil festival TOP VINO by EVINO, kjer se bodo zbrali najbolj prepoznavni svetovni in slovenski vinarji.

Foto: Dean Duboković

Vinarji bodo predstavljali več kot 500 etiket, na voljo bodo degustacije prestižnih vin, za katera lahko odštejete tudi po več kot 100 evrov na steklenico. Poleg vinarjev bo na festivalu TOP VINO by EVINO zbrana tudi elitna družba ponudnikov žganih pijač.

Vstopnice so že v prodaji, v ceno vstopnice so vključene degustacije pri vseh razstavljavcih, tako vin kot žganih pijač.

Vrhunska vinska selekcija ali potovanje okrog sveta v kozarcu vina

Mednarodni festival TOP VINO by EVINO združuje vrhunske tuje in slovenske vinarje ter predstavlja njihove najboljše stvaritve. Tudi letos obljublja razburljiv izbor vin, ki bo zadovoljil vsak okus in željo.

Kaj pa zgodbe tujih vinskih kleti?

Tudi tuji razstavljavci bodo imeli priložnost svoja vina približati številnim obiskovalcem.

Med drugim boste lahko degustirali vino Lodovico slovitega vinarja Marchese Lodovico Antinori, idejnega očeta mnogih kultnih vin, kot so Ornellaia, Biserno in ne nazadnje Lodovico. Cena ene buteljke tega vina se giblje okrog 600 evrov. Ljubitelji mehurčkov boste na svoj račun zagotovo prišli pri znamenitih šampanjcih Pol Roger, med drugim bodo predstavljali svoj najdražji in najbolj prestižen šampanjec, Sir Winston Churchill. Cena se pri teh šampanjcih pri najboljših letnikih dvigne tudi do 250 €.

Foto: Dean Duboković

Svoja znamenita vina vam bodo predstavili domači vinarji

Festival TOP VINO je priložnost, da vinarji predstavijo ljubiteljem vina bodisi odmevno nagrajene letnike vin, bodisi nove letnike, še raje pa kakšno posebno steklenico oz. premierno vino.

Med slovenskimi vini zagotovo ne gre prezreti Sauvignon Vert Opoka Marjana Simčiča, vina, ki ga je italijanski vinski kritik Luca Gardini uvrstil med najboljših 5 tujih vin na italijanskem tržišču. Primož Lavrenčič iz Posestva Burja, bo po nekaj letnem premoru ponovno predstavil vino Žorž, vrhunski Modri Pinot iz Vipavske doline, pripravlja pa tudi posebno presenečenje.

Z novimi letniki bodo ljubitelje vin pričakali Mitja Lavrenčič s Sutor Red, Aleks Simčič, s Kolosom in Duet Lexom. Novosti to jesen prihajajo tudi iz štajerske. Vinska klet Familija bo na TOP VINU predstavila novo vino, pri kleti Herga pa vam bodo predstavili najnovejšo linijo vin. Predstavila pa se bodo tudi vina Plateis, nov član v Evino družini.

Foto: Dean Duboković

Poglobite svoje znanje o vinih in žganih pijačah

Festival TOP VINO by EVINO ni zgolj priložnost za degustacijo vrhunskih vin, temveč tudi za izobraževanje. Strokovnjaki s področja vinarstva in sommelierji bodo z vami delili svoje znanje in vam predstavili svet vin v vsej njegovi raznolikosti. Na samem dogodku boste imeli priložnost poklepetati s predstavnikih svetovno uveljavljenih vinskih kleti in destilarn ter tako še bolje spoznati skrivnosti vrhunskih mojstrov.

Dobro vino se odlično poda k še boljši hrani

Nič ne dopolnjuje vrhunskih vin bolje kot odlična hrana. Festival TOP VINO by EVINO bo ponudil priložnost za uživanje tudi v kulinariki, ki bo dopolnjevala popotovanje po domačih in svetovnih vinskih pokrajinah. Kulinarični mojstri bodo na Ljubljanskem gradu ustvarjali okusne jedi, ki bodo lepo dopolnile vrhunska vina, kar bo brez dvoma prava poslastica za brbončice.

Druženje s prijatelji Festival TOP VINO by EVINO ni samo festival za ljubitelje vina, niti ni samo priložnost za izobraževanje. Festival TOP VINO je temveč tudi priložnost za druženje in zabavo.



Pokličite svoje prijatelje in čim prej kupite vstopnice za odkrivanje vrhunskih vin in žganih pijač. Ne bom vam žal.





Naročnik oglasnega sporočila je EVINO D.O.O.