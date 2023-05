Na Hrvaško prihaja festival, kot ga še ni bilo

Koktajli so ena izmed najbolj priljubljenih pijač po vsem svetu. S svojo raznolikostjo okusov in barv so postali priljubljeni med različnimi generacijami. Že od vsega začetka so pomemben del družbenih dogodkov in zabav. V sodelovanju s prestižnim festivalom koktajlov iz Avstrije Liburnia Hotels & Villas organizirajo prvi festival koktajlov na Hrvaškem, Imperial Spirits Festival . Zagotovite si svojo vstopnico all-you-can-taste, ki poleg vstopa na festival vključuje še možnost neomejenega brezplačnega preizkušanja koktajlov.

Prvi festival koktajlov na Hrvaškem – Imperial Sporits Festival organizirajo Liburnia Hotels & Villas v sodelovanju z Liquid Marketom, prestižnim festivalom koktajlov iz Avstrije, ki že sedem let pri naših severnih sosedih navdušenje ljubitelje te pijače. Imperial Spirits Festival bo 26. in 27. maja 2023 v Hotelu Kvarner v Opatiji. Zagotovite si svojo vstopnico tukaj.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Nova doba kulture pitja

Dvodnevni dogodek, Imperial Spirits Festival, na Hrvaško prinaša popolnoma novo kulturo in izkušnjo pitja koktajlov. Oglejte si kakšno vrhunsko doživetje lahko pričakujete na prvem koktajl festivalu v Opatiji, kjer boste pod toplim spomladanskim kvarnerskim soncem, ob dobri glasbi in v prijetni družbi lahko preizkušali najboljše koktajle.

Izkušnja all-you-can-taste v zalivu koktajlov

V petek in soboto, 26. in 27. maja 2023, se bo Kvarnerski zaliv prelevil v zaliv mešanja koktajlov. Zagotovite si svojo vstopnico za prvi Imperial Spirits Festival, ki se bo odvijal v Opatij.

Ob koncu tedna razvajanja brbončic bodo obiskovalci lahko okušali najbolj zanimive, priljubljene in edinstvene koktajle ter se učili o najnovejših trendih v mešanju pijač. Dogajanje bo prekipevalo od energije, saj obiskovalce poleg koktajlov čakajo še številna druga doživetja.

Foto: Liquid Market

Ob najboljši glasbeni podlagi se bo dogajanje odvijalo na najlepši kvarnerski terasi. Kljub številnim obiskovalcem so skrbi, da bi dolgo čakali na pijačo, odveč. Na dogodku se bo v 25 barih predstavilo 25 različnih blagovnih znamk. Svoje unikatne koktajle bodo predstavili v sodelovanju z vrhunskimi mojstri. Vse pijače bodo tudi na voljo za nakup v trgovini festivala.

Dobro bo poskrbljeno tudi za hrano, saj se bodo obiskovalci lahko razvajali ob najrazličnejših domačih in tujih jedeh vrhunskih kuharskih mojstrov. Poleg številnih drugih spremljevalnih dogodkov pa bo celodnevno zabavo sklenil after party, zabava po zabavi.

Foto: Liquid Market

Najbolj priljubljeni koktajli po svetu

Priljubljenost koktajlov kot vrste pijače se tako kot priljubljenost posameznih vrst koktajlov po svetu zelo razlikuje. Martini je zagotovo eden od najprepoznavnejših koktajlov na svetu. Pogosto se pije kot aperitiv pred jedjo ali pa kot spremljava ob prijetnem druženju s prijatelji. Pripravi se z ginom ali vodko, suhim vermutom ter olivami ali limonino lupinico.

Foto: Liquid Market

Margarita je priljubljen koktajl, ki prihaja iz Mehike. Pripravlja se s tekilo, limetinim sokom in cointreaujem ali drugim pomarančnim likerjem. Margarita je ena od najbolj priljubljenih pijač med ljubitelji tekile. Cosmopolitan je postal priljubljen po zaslugi serije Seks v mestu, zato ni presenetljivo, da večina ob omembi tega koktajla pomisli na New York. Ta koktajl se pripravi z vodko, cointreaujem, brusničnim sokom in limetinim sokom.

V Italiji je posebej priljubljen negroni, ki se pripravlja z džinom, rdečim vermutom in camparijem. Negroni je močan koktajl, ki ga postrežemo s pomarančno lupinico. Pina colada – ste vedeli, da ta koktajl prihaja iz Portorika? Naredi se ga iz belega ruma, kokosovega mleka in ananasovega soka. Je sladkoben in osvežujoč koktajl, ki spominja na poletje.

Foto: Liquid Market

To so samo nekateri izmed najbolj priljubljenih koktajlov po svetu. Vsak od njih ima svojo zgodbo in različice, zato je vedno zabavno poskusiti nove pijače in odkrivati nove okuse. Prav to vas čaka to pomlad, na prvem festivalu koktajlov na Hrvaškem – Imperial Spirits Festivalu.

Nepozabno dvodnevno doživetje na Kvarnerju

Gostitelj prvega hrvaškega koktajl festivala je Liburnia Hotels & Villas, priljubljen kvarnerski ponudnik turističnih namestitev. Svojim gostom ponujajo tako možnosti aktivnega dopusta kot sproščanja na plaži ali ob bazenu, pa tudi uživanja ob gastronomskih dobrotah.

Ob obisku Imperial Spirits Festivala si zato privoščite še oddih v eni izmed številnih namestitev, ki jih ponujajo v skupini Liburnia Hotels & Villas.