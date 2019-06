Moj sopotnik na mojem novem potovanju

Oglejte si video:

Vem pa tudi, da proces razstrupljanja lahko dodatno pospešim z uživanjem s primernimi napitki. Menda z razstrupljanjem pride do boljšega počutja in več energije. Spremembe se seveda poznajo tudi na zunaj – žareč obraz, manj gubic in sijaj v očeh.

Vse te izjemne učinke mi obljubljajo zagovorniki rednega razstrupljanja telesa, ki imajo na zalogi tisoč receptov, kako se lotiti te "čistilne akcije."

Kako sem sploh ugotovila, da potrebujem malce pomoči pri razstrupljanju? Med znaki, ki kažejo na preobremenjenost telesa s škodljivimi snovmi, so nepojasnjena utrujenost, slabša prebava, razdražena koža, nagnjenost k okužbam, otečeni podočnjaki, napihnjenost in slabše mentalne funkcije.

Bližnjice ni, obstaja pa pomoč

Seveda sem se med brskanjem po nasvetih popolnoma izgubila in pristala na vsakodnevnem jutranjem ožemanju limone. Kljub resnemu načrtu, da bom disciplinirano vztrajala vsaj en mesec, me je že po nekaj dnevih minila začetna zagnanost in o učinkovitem razstrupljanju organizma sem lahko samo še sanjala.

Pijače za razstrupljanje nimajo moči čarobne palice, lahko pa so v kombinaciji s primerno hrano in drugimi metodami dober sopotnik na mojem novem potovanju do dobrega počutja.

Ker rada poiščem kakšno bližnjico do boljšega počutja, vseeno upam, da bom s pomočjo podobnih pijač lažje kos vsakodnevnim izzivom doma in v službi, kjer so moja vzdržljivost, kreativnost, iznajdljivost, učinkovitost, pa tudi potrpežljivost velikokrat na resni preizkušnji. Seveda si ne delam utvare, da sem nekaj posebnega. Podobne težave imamo vsi, v to nas je pripeljal sodobni hitri tempo življenja.

Ugodni učinki razstrupljanja

Ko se odločam, kaj naj vključim v svoj vsakodnevni jedilnik, me nagovarjajo naslednji ugodni učinki napitkov za razstrupljanje:

zmanjša utrujenost,

pospeši prebavo in preprečuje občasno zaprtje,

izboljša odpornost organizma,

odplakne strupene snovi iz telesa,

pomaga pri hujšanju,

izboljša splošno dobro počutje,

telo oskrbi s hranilnimi snovmi.

Ne glede na to, za kateri način razstrupljanja se bomo odločili, moramo imeti v mislih, da je vsak dan treba spiti vsaj liter in pol tekočine oziroma osem kozarcev. Najboljša je seveda čista voda, a jo lahko kdaj pa kdaj zamenjamo tudi za kaj bolj okusnega.

Tako bomo ob dobri hidraciji poskrbeli še za učinkovito razstrupljanje. Zakaj ne bi organizmu malce pomagali pri napornem delu, ko se mora znebiti škodljivih snovi v telesu? Tako sem med kopico napitkov, ki obljubljajo učinek razstrupljanja, našla takšnega, ki me je prepričal s svojo svežino in vabljivo nežno zeleno barvo. Kar vidim, kako opravi s strupi v telesu.

Ker je kopriva odlična v vlogi prečiščevanja telesa, sem se odločila to pomembno nalogo zaupati novi pijači z okusom mete in limone. Pijača je osvežujoča in lahka ter vabljiva, nežno rumeno barve.

Kako si lahko še pomagamo pri razstrupljanju organizma?

Na voljo je veliko programov za razstrupljanje in receptov, ki jih izberemo glede na naše potrebe. Telo potrebuje približno sedem dni, da prečisti kri. V tem času si bo opomogel tudi naš prebavni sistem. V sedemdnevni program lahko vključimo uživanje več sadja, zelenjave in vlaknin.

Pesa, radič, artičoke, zelje, brokoli, borovnice in morske alge so odlična podpora razstrupljanju organizma, pomagamo si lahko tudi z regratom, koprivo, pegastim badljem in zelenim čajem. Pri tem omejimo vnos sladkorja in industrijsko predelane hrane.

Pri odstranjevanju toksinov iz organizma ima vlogo tudi vitamin C.

Nikakor pa ne smemo pozabiti na redno vadbo, pravilno dihanje, sproščujoče kopeli, knajpanje, savno, ščetkanje telesa in sproščanje v naravi.