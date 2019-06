Našla sem pot do popolne osvežitve

Video: Matija Lepoša in Kristjan Kovač

Za letošnje poletje sem si zadala pomemben cilj – poskrbela bom, da bom stalno pila dovolj tekočine. Če bom lahko izpolnjevala to zaobljubo, se bom počutila bolje, videti bom bolje, pa tudi organizem mi bo na splošno hvaležen, kar se bo poznalo pri večji odpornosti telesa.

Oglejte si videoposnetek:

V teoriji je vse popolnoma jasno, praksa pa kaže čisto drugo zgodbo. Pitje vode mi namreč ne gre dobro od "ust", kar je še zlasti poleti lahko velika težava. Ne dvomim, da ima podobne težave veliko ljudi. Preprosto se ne moremo zanesti samo na občutek za žejo.

Dehidracija je nevarna

Po vseh priporočilih bi morali spiti dva litra tekočine na dan. Voda predstavlja približno od 70 do 85 odstotkov človekove telesne teže. Če izgubimo za več kot 15 odstotkov telesne teže vode, se poruši ravnovesje v telesu, začnejo se kopičiti strupene snovi, telo nima več dovolj energije, da bi se obnavljalo in normalno delovalo. Kadar smo bolj aktivni, moramo temu prilagoditi tudi količino popite tekočine.

Slabe življenjske in prehranjevalne navade, kamor gotovo spada tudi premalo popite tekočine, ter stres lahko oslabijo imunski sistem. Vsi smo že bili žrtve oslabljenih naravnih obrambnih sposobnosti telesa, kot so prehladi, okužbe in druge težave.

Pri tem nam lahko pomaga uživanje dovolj sadja in zelenjave, veliko gibanja in dovolj tekočine.

Kaj naj naredim, ker sem naveličana vode?

Nikoli nisem mogla spiti priporočljivih dveh litrov vode na dan. Ne le, da mi okus vode ne ustreza vedno, velikokrat se sploh ne morem pripraviti do tega, da bi je spila dovolj. Ravno nasprotno – ob pogledu na kozarec navadne vode me mine prav vsaka žeja.

Ker lahko dolgo zdržim brez tekočine, se to pozna tudi pri mojem počutju, da ne omenjam kože, ki je to mojo slabo razvado vedno "razglašala" na ves glas.

Izsušena koža ne laže, kar mi vedno znova potrdi tudi kozmetičarka s svojim edinim nasvetom za lepšo kožo: "Začnite piti več vode."

Idealna rešitev za popolno osvežitev V iskanju popolnega napitka, ki bi mi lahko pomagal izpolnjevati letošnjo zaobljubo, mi je nasproti prišla Dana z novo sadno pijačo: z vodo z okusom DANA VITAMIN – IMMUNO v lični tetrapak embalaži s kovinskim sijajem, ki vrhunsko opravlja še eno nalogo: dobro se izkaže kot "scenski rekvizit" na Instagramu. To pa tudi ni zanemarljivo, kajne? DANA VITAMIN – IMMUNO pomaranča, breskev, C, B7, Zn je nizkoenergijska negazirana brezalkoholna pijača s cinkom ter vitaminoma B7 in C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Pijača je osvežujoča in lahka. Ko prijetno ohlajena steče v kozarec, se razveselim že njenega sadnega vonja, potem pa je tu še vabljiva, nežna oranžna barva. Ni presladka, kot je veliko podobnih pijač na trgu. Rada imam preproste stvari in DANA VITAMIN – IMMUNO se odlično poda moji minimalistični zasnovi življenja. Z njo bom lažje izpolnjevala vsakodnevni cilj: spiti vsaj dva litra tekočine na dan. Prepriča me tudi navedba na embalaži, da ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Kako izbrati pravo pijačo?

Ni lahko izbrati prave pijače. Pri tem me vodi nekaj ključnih stvari.

Pijača, ki si jo privoščim brez slabe vesti:

ne vsebuje umetnih sladil, kot je aspartam, ne vsebuje umetnih barvil,

ne vsebuje konzervansov,

je nizkoenergijska,

vsebuje vitamine.