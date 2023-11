Martinovo je mimo, zdaj je na vrsti Slovenski festival vin

Festival, ki bo v četrtek in petek, 16. in 17. novembra, od 16. do 21. ure v dveh dvoranah Cankarjevega doma in dveh predavalnicah, obljublja predstavitev več kot 120 vinarjev in kulinarikov, sedem vodenih delavnic, dve delavnici za vinarje in priložnost okusiti več kot 550 vinskih vzorcev.

Ob slovenskih tudi tuja vina

Na dvodnevnem prazniku vina v Cankarjevem domu se bodo tradicionalno predstavili vinarji vseh vinorodnih okolišev Slovenije, obiskovalci pa bodo imeli možnost okusiti tudi tuja vina, in sicer iz Avstrije, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Italije, Katalonije in Srbije.

Ocenjevanje in razglasitev najboljših vin

Prvi dan festivala bo uradno odprtje, kjer bodo organizatorji s komisijo razglasili zmagovalce letošnjega strokovnega ocenjevanja vin. Komisija je letos v oceno dobila 147 vzorcev, kar je 37 več kot lani.