Lindsey Vonn je v Cortini dobila pico s svojim imenom

Ameriško smučarsko šampionko v hitrih disciplinah je doletela čast, da so v priljubljeni piceriji v olimpijski Cortini po njej poimenovali pico. Ne katerokoli, ampak "kraljico" margerito.

Restavracija in picerija Cinque Torri v središču Cortine d'Ampezzo, ki jo tam že več kot 30 let vodi družina Ghedina, je priljubljena postojanka ne le pri smučarskih turistih, ampak tudi pri profesionalcih. Ena od smučarskih šampionov, ki jih štejejo med svoje redne goste, je tudi Lindsey Vonn.

Smučarka, ki je na tamkajšnji progi Olympia delle Tofane vknjižila že rekordnih 12 zmag, v picerijo Cinque Torri že leta prihaja na pico. "Vsako leto nas obišče in vedno naroči margerito," je lastnik picerije Francesco Ghedina povedal za uradni olimpijski portal Olympics.com, "okoli 18.25, preden odpremo, potrka in pride v kuhinjo, spečemo ji margerito, ki jo hitro pojé – običajno s svojim psom. Ko lokal odpremo, odide skozi izhod v kuhinji, da je nihče ne opazi."

Najljubša pica Lindsey Vonn Foto: Ristorante Pizzeria 5 Torri

Med slavnimi smučarskimi gosti te picerije je tudi Ted Ligety, še en ameriški zlati olimpijec. "Ko je tekmoval na veleslalomih v Alta Badii, je ob četrtkih vedno prišel k nam na pico," je povedal Ghedina, ki je Ligetyju prvemu namenil čast, da je po njem poimenoval eno od pic.

"Nekoč je naročil pico s češnjevimi paradižniki, pršutom in sirom stracchino. Naslednjič je znova naročil enako in ob vsakem naslednjem obisku tudi, zato smo se odločili, da to pico poimenujemo Ted Ligety. Strinjal se je in od takrat vsi hočejo pico s svojim imenom," je dejal Ghedina.

Pri Lindsey Vonn pa je naletel na zagato, saj je njena najljubša pica margerita, najslavnejša tradicionalna pica, ki so jo Neapeljčani v 19. stoletju poimenovali po kraljici Margeriti Savojski. "Sprva je nisem hotel preimenovati, ko pa je Lindsey naznanila, da bo znova tekmovala, sem se odločil, da pico posvetim njej. To si zasluži. Trenutno ji rečemo tako margerita kot Lindsey Vonn, po olimpijskih igrah pa bo le Lindsey Vonn."

Pico s svojim imenom si pri Ghedini zaželijo mnogi, a kot pravi, je za to treba izpolniti dva pogoja – osvojiti moraš olimpijsko medaljo in biti moraš, seveda, reden gost picerije Cinque Torri.

