Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
7.42

30 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
poškodba rehabilitacija Lindsey Vonn

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 7.42

30 minut

Lindsey Vonn sporoča: Prosim, nehajte mi govoriti, kaj smem in česa ne smem početi

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Lindsey Vonn | Foto Instagram

Foto: Instagram

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn, ki okreva po hudi poškodbi na olimpijskem smuku v Cortini in še prej v Crans Montani, še ni pripravljena sprejeti odločitve o morebitni vrnitvi v belo karavano. Enainštiridesetletnica je na platformi X zapisala, da še ni pripravljena govoriti o svoji prihodnosti v smučanju.

"Ne, nisem še pripravljena govoriti o svoji prihodnosti v smučanju. Moj fokus je na okrevanju po poškodbi in na tem, da se vrnem v normalno življenje. Pred tem sem bila že šest let upokojena in imam čudovito življenje tudi zunaj smučanja. Neverjetno je bilo, da sem pri 41 letih znova postala številka ena na svetu," je Lindsey Vonn zapisala na platformi X. 

Dodala je, da to, da še ni pripravljena govoriti o koncu kariere, še ne pomeni, da bo še kdaj tekmovala. "Pomeni le to, da o tem še nisem pripravljena razmišljati. Najprej se bom osredotočila na rehabilitacijo in okrevanje, odločitev o tem, kam naprej v življenju, pa bom sprejela kasneje. Pred menoj je še veliko življenja. O tem bom razmišljala, ko bo prišel čas za to," je svojim navijačem, oboževalcem in sledilcem sporočila kraljica hitrih disciplin.

Vonn je pred kratkim vzbudila upanje na vrnitev na tekmovalne smučarske proge, ko je le 25 dni po grozljivem padcu na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo objavila videoposnetek na Instagramu, v katerem trenira stegna, ramena, trebušne mišice, hrbet in roke.

V nekem trenutku so oskrbovali njeno hudo poškodovano levo nogo. Na koncu posnetka je celo vstala z invalidskega vozička.

Specialistka za hitre discipline je med padcem v Cortini utrpela kompleksno poškodbo goleni. Poškodba je bila tako huda, da ji je grozila amputacija. Po hospitalizaciji v Italiji so jo z reševalnim vozilom odpeljali na letališče in od tam z letalom prepeljali v ZDA.

"Trajalo bo približno eno leto, da se vse kosti zacelijo," je pred kratkim pojasnila. Nato se bo odločila, ali bo vstavljene kovinske dele popolnoma odstranila. Šele nato je načrtovana končna poprava križne vezi z drugo operacijo.

Vonn je z osvojenimi 84 zmagami tretja na večni lestvici svetovnega pokala. Pred njo sta le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin s 109. zmagami. Je pa s 45 zmagami na tekmah v smuku in 28 zmagami na tekmah v superveleslalomu najuspešnejša v hitrih disciplinah.

poškodba rehabilitacija Lindsey Vonn
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

