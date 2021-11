Letos za martinovo pečenice

Oglasno sporočilo

Dobrote za martinovo so odlične – ampak kaj, ko bi letos stvari naredili malo drugače in bi si za večerjo privoščili slastne AVE pečenice? Spodaj vam predstavljamo odličen recept z AVE pečenicami in kislim zeljem.

AVE pečenice so prava izbira za vašo večerjo, saj so brez dodatkov glutena, jajc ali soje. So tudi odlična izbira, če je za vas pomembno lokalno poreklo mesa. Pečenice so namreč narejene izključno iz mesa slovenskega izvora, živali pa so rejene po shemi dobrobiti in krmljene izključno s slovenskimi žiti.

Pečenice s kislim zeljem in hrustljavo panceto

Za pripravo te odlične večerje, ki vas bo ob hladnem večeru ogrela in dodobra okrepila, potrebujete:

1 paket AVE Chef pečenic,

100 g AVE pancete,

1 manjšo čebulo,

1 žlico AVE svinjske masti,

1-2 stroka česna,

1 kg kislega zelja,

2 lovorjeva lista,

5 zrn popra,

sol.

Na masti najprej popecite na manjše koščke narezano panceto. Da bo ta ostala hrustljava, jo dajte na prtiček, ki bo vpil odvečno maščobo. Nato v vreli vodi tri minute blanširajte AVE pečenico, nato vanjo naredite več zarez ob straneh in jo popecite v ponvi, kjer ste prej popekli panceto. Dobro popečeno pečenico nato vzemite iz ponve in vanjo dodajte na drobno narezano čebulo in strt česen, ki ju na hitro popečete. Takoj ko zavohate česen, v ponev dodajte še kislo zelje, ki ga začinite s soljo, poprom in listi lovorja. Pokrito kuhajte približno 15 minut. Čaka vas še zadnji korak, in sicer da zelju dodate še popečeno hrustljavo panceto in okusne pečenice.

Pečenice v zelju bodo na ta praznični dan poskrbele za občutek domačnosti. Ob tako obilni in svečani večerji v krogu najbližjih pa ne smete pozabiti na kozarec mladega vina.

Naročnik oglasnega sporočila je PANVITA, D. D.