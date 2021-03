Kulinarično presenečenje, ki bo zagotovo razveselilo vsako mamo

Cvetoča pomlad je tik pred vrati in s seboj prinaša pomemben dan, ki slavi eno najdragocenejših vezi na svetu. Za materinski dan najpomembnejše ženske v svojem življenju presenetite z majhno, a prisrčno pozornostjo, kot sta šopek najljubših cvetlic in prijetno popoldne ob okusnih prigrizkih. Tega posebnega praznika se veseli tudi Ana Žontar Kristanc, priljubljena kulinarična ustvarjalka in mamica dveh nadobudnih sinov. S pomočjo odličnih namazov Rio Mare Paté je namreč pripravila recept za prikupne origanove srčke, v kulinarično ustvarjanje pa je vključila tudi najmlajše.

Simpatične origanove srčke lahko zaradi nezapletenega postopka priprave in enostavnih sestavin pripravi čisto vsak. Pri pripravi lahko sodelujejo tudi najmlajši in s slastno pozornostjo razveselijo svojo mamo ali babico. Kot glavna zvezda jedi bodo s svojim nezamenljivim nežnim okusom zasijali odlični namazi Rio Mare Paté. Ana je tokrat za nadev uporabila tunin namaz s ketchupom, a nam je zaupala, da sta odlična izbira tudi tunina namaza z olivami ali s papriko. Namazi Rio Mare Paté obogatijo vsako jed in navdušijo tudi najbolj zahtevne gurmane, saj vsebujejo kakovostne in skrbno izbrane sestavine brez dodanih konzervansov.

Na voljo so v vsem dobro znani praktični tubi, ki je odlična tudi za najmlajše, izbirate pa lahko med slastnimi okusi, kot so losos, tunina in na soncu sušeni paradižniki ter drugimi. Letošnja novost so namazi Rio Mare Paté v elegantni ovalni pločevinki, ki jo lahko ponovno zaprete. Paté z limoninim sokom vas bo s prijetno svežino popeljal v poletne dni, ljubitelje mediteranskih okusov pa bo navdušil Paté z olivami. Izjemno okusen je tudi Paté s papriko, na katerega prisegajo ljubitelji zelenjave.

Postopek priprave tega prisrčnega prigrizka je popolnoma preprost, saj potrebujete le: 1x tunin namaz Rio Mare Paté s ketchupom (100 g)

1 zavitek listnatega testa

12 čajni žlički suhega origana

1 jajce in 3 žlice vode za premaz

Postopek najdete na Aninem blogu, kjer je na voljo še več okusnih receptov z izdelki Rio Mare. Za slastne novosti pokukajte tudi na spletno stran www.riomare.si in www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija.

Želimo vam čudovit materinski dan!