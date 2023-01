Kremšnita in potica med najboljšimi sladicami na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na spletnem portalu TasteAtlas so objavili lestvico najboljših sladic na svetu, med prvih 50 sta tudi dve slovenski.

TasteAtlas, nekakšni spletni katalog svetovne kulinarike, ki daje prednost predvsem tradicionalnim jedem posameznih držav, je objavil seznam najboljših sladic na svetu. Nehvaležno opravilo ocenjevanja, katere jedi so najboljše, so prepustili svojim uporabnikom, ki naj bi jih imeli več kot sto tisoč, ti pa so s svojimi glasovi presodili, katere sladice spadajo na sam svetovni vrh.

Na prvem mestu je, morda presenetljivo, medovik oziroma ruska medena torta, na drugem sernik oziroma poljska skutna torta, na tretjem pa pavé, brazilska sladica, podobna tiramisuju. Prvo peterico končujeta japonska skutna torta in kladdkaka, švedska čokoladna torta.

Medovik oziroma ruska medena torta je obveljala za najboljšo sladico na svetu. Foto: Shutterstock

Med najboljših 50 sladic na svetu pa so uporabniki TasteAtlasa s svojimi glasovi uvrstili tudi dve slovenski. Na 50. mesto se je uvrstila potica oziroma "ponos vsake slovenske gospodinje," kot so zapisali na TasteAtlasu, na 45. mestu pa je blejska kremna rezina.

Ta sladica ima precej krajšo zgodovino kot potica, začela se je s prihodom vojvodinskega kuharskega mojstra Ištvana Lukačevića v blejski Hotel Park, kjer so njegove kremne rezine začeli ponujati leta 1953.

