Konec tedna poln vina, sonca in dobre volje #video #foto

Goriška brda so bila pretekli konec tedna polna ljubiteljev vina, ki so izkoristili fantastično vreme in se podali na obhod vinskih kleti.

Zdi se, da so Brici res dobro zapisani pri odgovornih za vreme - po hladnem in deževnem maju je sonce posijalo na prvi junijski dan, ravno takrat, ko so se v Brdih začeli dnevi odprtih kleti - DOK Brda 2019.

Tako so bili dnevi odprtih kleti videti na Instagramu:

Tudi letos je prireditev v Brda pritegnila ogromno obiskovalcev. Nekateri so se na pot od kleti do kleti podali peš, drugi so izkoristili organiziran prevoz z avtobusi, ki so vozili po štirih linijah ter spotoma pri kleteh pobirali in odlagali vesele družbe s kozarci v rokah.

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Sezona najpomembnejših prireditev v Brdih pa s tem še ni končana, ta konec tedna se nadaljuje z že 53. praznikom češenj.