Konec tedna na Krasu, ki ga ne smete zamuditi

Praznik terana in pršuta praznuje zlati jubilej. Skoraj dva meseca dogajanja bo vrhunec doseglo med 12. in 14. avgustom z Rockom na Krasu, kronanjem nove kraljice terana, razglasitvijo najboljših teranov in tradicionalno povorko v Dutovljah. Ne skrbite, požar na Krasu ni prizadel vseh občin, zato se lahko dogajanja brezskrbno udeležite in se prepustite razvajanju okusov.

Pomembno obvestilo Požar na Krasu je bil resda obsežen, a tudi območje Krasa je veliko in še zdaleč ni pogorelo v celoti. Najbolj prizadeta je bila občina Miren - Kostanjevica na spodnjem delu Krasa. Preostale občine na destinaciji Kras in Brkini: Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina niso imele požara, v občini Komen pa je prizadet samo manjši, in sicer zahodni del, Brestoviška dolina. Najbolj obiskan dogodek na Krasu tako ne zapira svojih vrat, pač pa še vedno privablja domače in tuje turiste. Zato kar brez skrbi, obisk Krasa vas tudi po požaru ne bo razočaral. Ker večji del Krasa ni bil prizadet, so razgledi, ki privabljajo poglede, še vedno prečudoviti.

Jubilejno praznovanje terana in pršuta izpostavlja vse najvidnejše mejnike preteklih praznovanj: zgodbo bogate tradicije v dokumentarcu, kronanje nove kraljice terana, podelitev priznanj najboljšim teranom, nedeljsko povorko, Rock na Krasu. Novost letošnjega leta je obogateno, skoraj dva meseca trajajoče dogajanje in pestrejši nabor lokacij: poleg Bunčetove domačije in prireditvenega prostora v Dutovljah bodo dogodki gostovali tudi v Tomaju, Sežani, Lipici, Štanjelu in Rodiku ter pri izbranih ponudnikih, ki bodo degustacijska doživetja na kraških domačijah KRASPASS Gourmet oplemenitili s kulturnimi dogodki. Raziščite program in se pridružite praznovanju zlatih 50!

Zlatih 50 za pristno doživetje Krasa!

Program 50. Praznika terana in pršuta je načrtovan tako, da si vsak lahko sestavi eno-, dvo- ali tridnevni izlet, največji zanesenjaki pa kar cel teden dopusta, povezanega s teranom in pršutom. Ogledi številnih znamenitosti bodo brezplačni: voden ogled Bunčetove domačije, Pepinega vrta in Spominske sobe Borisa Pahorja v Dutovljah, Mitskega parka Rodik, Kobilarne Lipica, izjemoma boste lahko vstopili v največji pršutarni na Krasu – KRAS v Šepuljah in Pršutarno Lokev na Krasu (vas Lokev pri Sežani).

Vstop na prizorišče bo v nedeljo, ko na prazniku pričakujejo največ obiskovalcev, prost. Za več informacij: koledar dogodkov

Če želite doživeti Kras v gibanju, se za pristno doživljanje Krasa lahko podate na kolesarjenje S kolesom na teran in pršut, na degustacijske pohode Walk & Taste po Teranovi krožni poti ali obiščete odprte kleti ponudnikov. Pri načrtovanju obiska ne pozabite na številne razstave, degustacijske in ustvarjalne dogodke.

Praznik terana in pršuta je praznik za vso družino. Posebne pozornosti bodo deležni najmlajši, ki jih pričakuje Otroški praznik. Med zlatim koncem tedna bodo za zabavo otrok skrbela številna društva iz občine Sežana z delavnicami, animacijami, zabavo v gibanju in kraškimi igrami.

Zlatih 50 z odlično glasbo PETEK Petkov Rock na Krasu 12. avgusta bo na prireditveni prostor v Dutovljah pripeljal eno najbolj zaželenih slovenskih skupin MRFY, prepevali boste lahko tudi s skupinama Zmelkoow in HeaveniX. SOBOTA Sobotno zabavo, 13. avgusta, bosta odprli glasbeni skupini Venera in Prelom. Na odru se bodo zvrstili še Tulio Furlanič & Kamnolomi in De Peachkiss, pa tudi skupina Kingston. NEDELJA Družinska nedelja, 14. avgusta, bo v znamenju tradicionalne povorke. Godbeni pozdrav bo letos bistveno glasnejši, saj se bosta Kraški pihalni godbi in povirskim mažoretkam pridružili še Brkinska godba 2000 in Prvačka pleh muzika. Nastopile bodo številne folklorne skupine, Kraška harmonika, Godba Salež, za večerno zabavo pa bodo poskrbeli Dejan Dogaja & bend ter Čuki. Do zaključka 50. Praznika terana in pršuta bodo degustacijska doživetja KRASPASS Gourmet na izbranih domačijah oplemenitili primorski glasbeniki. Celoten program najdete na www.teraninprsut.si.

Teran, pršut in kulinarična razvajanja

Zlati 50. Praznik terana in pršuta se osredotoča na svoja aduta tudi s kulinarično ponudbo: na stojnicah se bodo predstavili kraški vinarji in ponudniki mesnin, sirarji, čebelarji in domača obrt. Obiskovalci bodo imeli priložnost poskusiti najboljše terane, okusiti pršut različnih pršutarjev, gostinci na prizorišču bodo ponudili domače kraške jedi, kot so jota, štruklji, testenine ter njoki s kančkom terana in feto pršuta ... Izberete lahko degustacije v odprtih kleteh, malo šolo vina, se bolje spoznate z izvrstnimi kraškimi peninami ter ob glasbi uživate na degustacijskih doživetjih KRASPASS Gourmet s kulturnim programom. Ste že raziskali kulinarična doživetja? Vabljeni na Kras, praznujmo zlatih 50!

KRASPASS Gourmet poletje

Do 18. septembra 2022 na Kras in Brkine vabi gastronomska družina KRASPASS Gourmet. Vse dni v tednu odpirajo vrata in polnijo mize priznani kraški vinarji, vrhunski kuharski mojstri, gostinci s tradicijo in gostoljubne turistične kmetije. Razvajali vas bodo z izvirnimi jedmi, izjemnimi vini in na burji sušenimi mesninami po enotnih cenah: 12 evrov, 18 evrov in 24 evrov ter 50 evrov za vrhunsko kulinariko. Dan si boste lahko popestrili s kreativno delavnico kamna ali vodenim doživetjem čudes Krasa in Brkinov.

Turistična kmetija Krasberry, Gorjansko.

Letos se izbranim vinarjem, gostincem, turističnim kmetijam in ponudnikom doživetij pridružujejo še ponudniki nastanitev, ki vam bodo za vsaj dve prenoči izročali kartico KrasPass z 10-odstotnim popustom oz. drugo posebno ugodnostjo pri degustacijah in doživetjih v KrasPass mreži

Kaj ponuja KRASPASS?

Vina Sanabor, Ravnje Degustacije vin

Kraški vinarji morajo znati ukrotiti kamnito naravo. Z zemljo imajo strasten odnos, ki se preliva v vrhunskih vinih in peninah. Ob krajši degustaciji vam bodo postregli lokalne sire ali sušene mesnine, v slabi uri bodo razkazali še klet, najmočnejša energija pa se pretaka na gourmet doživetju s staranimi in nagrajenimi vini.

Degustacije suhih mesnin

Gostoljubne turistične kmetije so oaze nostalgije. Okušanje butičnih mesnin, sušenih na kraški burji, je tu res pristno. Lokalni siri in hišno vino ne smejo manjkati. Ob daljši degustaciji si boste ogledali še posestvo, na gourmet doživetju pa se vam bodo v ustih topili mesnine in siri, ki so zoreli s še več potrpljenja in ljubezni.

Večeri vrhunske kulinarike

Špacapanova hiša v Komnu

Kraška in brkinska kulinarika skrivata toliko presenečenj kot narava. Razvajanje s petimi hodi je popotovanje med travniki, polji, gozdovi in kletmi. Najboljši kuharski mojstri so z inovativnostjo in zvestobo lokalnim sestavinam svoje restavracije uvrstili v prestižne kulinarične vodnike, kot sta Michelin in Gault & Millau.

Degustacije lokalnih dobrot

Domačije na Krasu in Brkinih vabijo na pristna doživetja. V vseh se čutita ljubezen do narave in tradicije. Lokalne dobrote postrežejo v idiličnem okolju, poleg degustacije pa vas bodo popeljali tudi na ogled posestva ali vam zaupali, kako nastajajo zakladi zdravja.

Vinska klet Tavčar - Pri Starčih, Križ

Čudesa Krasa in Brkinov

Raziskovali boste očarljive kraške vasice, brkinske griče in sodobne muzeje, ki jim v Evropi ni para. Umirili bodo tok misli ob občudovanju plemenitih lipicancev in zelenih razgledov. Voden ogled znamenitosti lahko traja do dve uri in vključuje kulinarično presenečenje - napitek, poslastico ali vrečko zelišč. Vstopnica je vključena v doživetje.

Doživetja kamna

Kamnoseški mojstri Krasa imajo izjemen občutek za detajle. S kamnom se ukvarjajo toliko časa, da iz ostre gmote ustvarijo mehko obliko uporabnih ali okrasnih izdelkov. V krajšem ali daljšem doživetju kamna boste spoznali njegovo sodobno oblikovanje, ustvarili svoj unikaten izdelek in za konec nazdravili v sosednjem vinotoču.