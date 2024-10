Kot kaže, bo Ljubljana dobila še eno poslovalnico ameriške verige KFC, ki slovi po ocvrtem piščancu. Opazili smo, da prenavljajo enega od pritličnih lokalov na Miklošičevi ulici, pročelje pa je že odeto v barve verige KFC.

Foto: Bojan Puhek

To bo tretja restavracija KFC v Ljubljani, do zdaj so odprli poslovalnici v nakupovalnem središču BTC in na Viču. Mediji so poročali tudi o načrtovanem odprtju na Čopovi ulici, a se to do zdaj ni zgodilo. Za zdaj bo najbolj središčna lokacija prav ta na Miklošičevi v neposredni bližini železniške postaje.

Foto: Bojan Puhek

Prvo slovensko poslovalnico KFC so leta 2018 odprli na avtocestnem počivališču Dobrenje med Mariborom in Šentiljem.