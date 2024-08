Po skoraj dveh mesecih KFC pridobil uporabno dovoljenje

Pred časom smo poročali, da del stavbe ob Tržaški cesti v Ljubljani, v kateri so konec junija odprli poslovalnico ameriške verige restavracij s hitro prehrano Kentucky Fried Chicken (KFC), še nima uporabnega dovoljenja. Objekta tako ne bi smeli uporabljati za izvajanje gostinske dejavnosti. Zoper KFC so podali prijavo na tržni inšpektorat, prav tako so že v začetku aprila prejeli prijavo na gradbenem inšpektoratu, a inšpekcijskega nadzora niso uvedli.

Prejšnji teden, 13. avgusta, je gostinec po skoraj dveh mesecih delovanja brez uporabnega dovoljenja tega le pridobil, so na Upravni enoti Ljubljana, kjer izdajajo dovoljenja, potrdili za N1. Poleg tega so pojasnili, da je KFC vložil vlogo za spremembo namembnosti iz banke v gostinsko dejavnost. Na mestu, kjer je danes restavracija, so nameravali prvotno odpreti banko.