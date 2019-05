Kako je frontman Foo Fightersov postal mojster za BBQ #video

Dave Grohl, karizmatični frontman skupine Foo Fighters in nekdanji bobnar Nirvane, ima ob glasbeni še eno kariero. Potem ko se je že pred leti navdušil nad BBQ, je hobi spremenil v posel, odprl je podjetje za catering - v katerem dela le on - in zdaj po različnih lokacijah v Los Angelesu peče oziroma dimi meso.

"Nisem hotel odpreti restavracije, ampak sem si želel kuhati na koncertu Slayerjev, pred trgovino s harley davidsoni, cerkvijo ali ljudsko kuhinjo. Precej kul je, da lahko to počnem - in še je*eno zabavno je!" je Grohl povedal v intervjuju za kulinarični medij Bon Appetit, v katerem je pojasnil, kako se je razvila njegova kulinarična kariera.

"Ko sem bil v Nirvani in je izšel album Nevermind, sem nenadoma služil kupe denarja, ki ga prej nisem nikoli imel. Tako sem kupil hišo na obali v Severni Karolini in tam leta 1992 preživel vse poletje. Ves čas sem jedel trgano svinjino (pulled pork, op. a.), ki so jo prodajali v neki majhni kolibi. Vzel sem pol kilograma in jedel, dokler ni zmanjkalo, potem sem vzel še pol kilograma in spet jedel, dokler ni zmanjkalo - samo trgana svinjina v beli štručki in z zeljno solato. To je bilo to. In takrat se mi je posvetilo: oh, to je BBQ, tako preprosto, a obenem kompleksno in čudovito."

Grohl leta 1998:

"Pred štirimi leti sem na koncertu s Foo Fightersi padel z odra in si zlomil nogo. Ker sem končal turnejo, nisem imel drugega dela, kot da se ukvarjam z Big Green Eggom (znamka žara za BBQ, op. a.), ki mi ga je kupil naš basist Nate. Šel sem na YouTube in gledal nekega tipa. Najprej sem poskusil z rebrci, ki sem jih videl v oglasih za Chili's (ameriška veriga restavracij z mehiško hrano, op. a.). Rebrca sem natrl z začimbami, jih dimil in postregel svojim otrokom. Navdušeni so bili. Ker je vsak dobil le po dve rebrci, sem rekel, da bom to naslednji dan ponovil. Zasvojil sem se."

Kmalu je prirejal zabave z BBQ in gostil po 50 ali več ljudi, zaradi česar njegovo "veliko zeleno jajce" ni bilo več dovolj veliko. Nabavljal je vedno večje smokerje ter se loteval različnih kosov govedine in svinjine. "Prijatelji so mi govorili, Dave, to je res dobro, moral bi odpreti restavracijo! Jaz pa sem si mislil, kaj pa vem, to zveni kot služba."

Da mu je všeč kuhati za veliko ljudi, je ugotovil lansko jesen, ko so v Malibuju pri Los Angelesu divjali požari: "Hotel sem kuhati za vse, ki so morali zapustiti svoje domove. Pripravil sem na stotine kilogramov mesa in jih v zahvalo nosil gasilcem." Tako se je rodila ideja za podjetje za catering, saj lahko še naprej kuha za veliko ljudi, obenem pa se mu ni treba ukvarjati z vsem, kar s sabo prinese restavracija.

Kot je še povedal, je v ustvarjanju glasbe in pripravi hrane odkril ogromno vzporednic: "Večina glasbenikov je obsesivno-kompulzivnih čudakov, pa naj gre za igranje glasbil, aranžiranje ali skladanje. Vedno skušaš preseči ali izpopolniti tisto, kar si ravno dokončal, ali pa doseči raven, ko glasbilo tako obvladaš, da ga igraš brez razmišljanja o tem. S hrano je bolj ali manj enako. Tudi proces ustvarjanja glasbe je precej podoben kuhanju za množice: ustvarjanje receptov je kot pisanje skladb, kuhanje je kot snemanje v studiu, in ko hrano postrežeš, je kot takrat, ko skladbo zaigraš v živo. Ko ljudje pridejo po repete - no, to je kot bis na koncertu."

