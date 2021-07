Kako doma pripraviti vaniljev sladoled?

Sladoled je sladica, ki jo vsi obožujemo. Foto: Getty Images

Sladoled je po vsem svetu izjemno priljubljena sladica, ki se je od svojih začetkov pa vse do danes močno spremenila, predvsem pa sladoled danes poznamo v različnih oblikah – v banjici, kornetu, na palčki, v piškotu, tekočega ...

Imate raje klasiko ali prisegate na bolj ekstravaganten okus?

Včasih smo poznali predvsem dva okusa, vaniljo in čokolado, danes pa poleg teh dveh tradicionalnih okusov v zamrzovalnikih trgovin najdemo vrsto novih, kjer se prepleta sladko in slano ali pa kislo in sladko. Vsem sladoledom pa je skupno to, da se jim po enem grižljaju ni več mogoče upreti.

Sladoled si lahko privoščimo praktično kadarkoli - doma, v avtu, na sprehodu. Brez dvoma bo vedno dosegel namen. Foto: Getty Images

Top okusi za letošnje poletje

Vsekakor se v vročih poletnih dneh prileže okus, ki nas osveži, zato so v ospredju sadni okusi, kot so jagoda in gozdni sadeži ter zadnja leta vse bolj priljubljen okus manga, za katerega nekateri pravijo, da je zamenjal "klasično" izbiro jagodnega okusa. Vedno pa sta aktualna tradicionalna okusa – vanilja in čokolada.





Sladoled je ena izmed najboljših sladic na svetu. Večina ljudi pri njem obožuje okus. In vsak si lahko izbere svojega najljubšega. Na izbiro jih je nešteto, tudi okusi, za katere sploh nismo vedeli, da obstajajo. A nič ni slajšega od doma narejenega sladoleda. Ste ga že naredili? Mi imamo recept za vas.

Potrebujemo:

Vaniljev sladoled izpod naših rok je pravo razkošje za brbončice. Foto: Getty Images - 4 jajčne rumenjake,

- 400 ml mleka,

- 200 ml smetane za stepanje,

- 80 g sladkorja,

- 2 vrečki vaniljevega sladkorja,

- vaniljev strok,

- marmelado z okusom gozdnih sadežev.

Priprava sladoleda:

V loncu zmešamo 400 ml mleka in 200 ml smetane za stepanje. Stroku vanilje odstranimo semena ter jih skupaj s strokom dodamo v mešanico mleka in smetane. Segrejemo do vretja. Vmes vzamemo štiri rumenjake, jim dodamo 80 g sladkorja in dva zavojčka vaniljevega sladkorja. Z električnim mešalnikom stepamo, dokler rumenjaki ne posvetlijo. Potem mleko in smetano odstavimo s štedilnika in postopoma vlijemo tretjino tekočine k rumenjakom, pri čemer ves čas mešamo. S tem bomo temperirali rumenjake, če vroče mleko vlivamo preveč hitro, nam lahko zakrknejo, zato bodimo previdni. Ko imamo rumenjake temperirane, jih vlijemo nazaj v lonec s preostankom mleka in smetane. Vse skupaj segrevamo do 80 stopinj Celzija in vmes ves čas mešamo z metlico. Če nimamo termometra, kremo segrevamo toliko časa, da se začne rahlo gostiti. Pripravili smo angleško kremo, ki je osnova za sladolede. Vlijemo jo v ohlajen plitek pekač, pokrijemo s folijo za živila tako, da se ta neposredno stika s površino kreme, in prestavimo v hladilnik, da se popolnoma ohladi. Osnovo za sladoled zdaj vlijemo v napravo za pripravo sladoleda. V našem primeru je imamo dovolj za dve porciji sladoleda. Če nimamo naprave za izdelavo sladoleda, lahko osnovo vlijemo v ohlajen velik in plitek pekač. Prestavimo ga v zamrzovalnik, vmes pa vsake od pol ure do tri četrt ure vzamemo iz zamrzovalnika in premešamo z vilicami. S tem se bomo znebili kristalov v sladoledu. To ponavljamo, dokler sladoled ni pripravljen. Ko imamo sladoled pripravljen, ga polovico prestavimo v banjico, čez razporedimo marmelado in pokrijemo še s preostankom sladoleda. Prestavimo v zamrzovalnik, lahko pa si ga privoščimo kar takoj.

Trenutek razkošja ob okušanju najljubšega sladoleda

Sladoled je vsestranska sladica, primerna za kakršnokoli priložnost ali pa samo zato, ker nam zadiši nekaj sladkega. Lahko si ga privoščimo doma ali na poti. Sladoled zadovolji še tako zahteven okus. Na trgu so takšni, ki si jih ne bi mogli niti zamisliti – od vseh sadnih okusov do oreščkov, mlečnih ali čokoladnih dobrot pa vse do bolj prefinjenih okusov sezama, bučnega olja in še vrste drugih.

